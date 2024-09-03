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Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
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12:15 03.09.2024 (обновлено: 12:21 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/minoborony-1970202189.html
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:15
2024-09-03T12:21
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 710 военных в зоне ответственности "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, подразделения "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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