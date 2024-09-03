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Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024

Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:15

2024-09-03T12:15

2024-09-03T12:21

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)