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Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2024
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:15
2024-09-03T12:15
2024-09-03T12:21
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 710 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило во вторник Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Юга" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация" и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточнили в МО РФ.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" продолжила движение вглубь обороны ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 710 военных в зоне ответственности "Юга"