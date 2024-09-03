Франция выступила за миграционное соглашение между ЕС и Лондоном
Франция выступила за соглашение между ЕС и Лондоном после гибели 12 мигрантов
© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
ПАРИЖ, 3 сен - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш заявил о важности заключения соглашения между Евросоюзом и вышедшей из его состава Британией для борьбы с нелегальной миграцией.
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"Я считаю, что ролью следующего правительства, как только его назначат, и ролью следующего главы МВД, несомненно, будет договориться о… миграционном соглашении между Великобританией и Европейским союзом… Важно восстановить классические миграционные отношения с нашим другом и соседом Великобританией, иначе мы не сможем положить конец сложностям, с которыми сталкивается север Франции, несмотря на все усилия полицейских и жандармов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
По словам Дарманена, президент Франции Эммануэль Макрон поднимал вопрос заключения такого соглашения ещё более двух лет назад с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном.
Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.