Рейтинг@Mail.ru
Франция выступила за миграционное соглашение между ЕС и Лондоном - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 03.09.2024 (обновлено: 22:37 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/migranty-1970370732.html
Франция выступила за миграционное соглашение между ЕС и Лондоном
Франция выступила за миграционное соглашение между ЕС и Лондоном - РИА Новости, 03.09.2024
Франция выступила за миграционное соглашение между ЕС и Лондоном
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш заявил о важности заключения соглашения между Евросоюзом и вышедшей из его... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:30
2024-09-03T22:37
в мире
великобритания
франция
ла-манш
жеральд дарманен
эммануэль макрон
борис джонсон
ситуация с нелегальными мигрантами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577672751_0:191:2901:1823_1920x0_80_0_0_bf98370a34b54520d57cf9a9085eed72.jpg
ПАРИЖ, 3 сен - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш заявил о важности заключения соглашения между Евросоюзом и вышедшей из его состава Британией для борьбы с нелегальной миграцией. "Я считаю, что ролью следующего правительства, как только его назначат, и ролью следующего главы МВД, несомненно, будет договориться о… миграционном соглашении между Великобританией и Европейским союзом… Важно восстановить классические миграционные отношения с нашим другом и соседом Великобританией, иначе мы не сможем положить конец сложностям, с которыми сталкивается север Франции, несмотря на все усилия полицейских и жандармов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV. По словам Дарманена, президент Франции Эммануэль Макрон поднимал вопрос заключения такого соглашения ещё более двух лет назад с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном. Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html
https://ria.ru/20240818/besporyadki-1966937433.html
великобритания
франция
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577672751_470:0:2901:1823_1920x0_80_0_0_ae51ed0b353b56086c1ef25206e0a7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, франция, ла-манш, жеральд дарманен, эммануэль макрон, борис джонсон, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Великобритания, Франция, Ла-Манш, Жеральд Дарманен, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, Ситуация с нелегальными мигрантами
Франция выступила за миграционное соглашение между ЕС и Лондоном

Франция выступила за соглашение между ЕС и Лондоном после гибели 12 мигрантов

© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкРезиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в медиабанк
Резиновая лодка на берегу острова Лесбос в Греции, на которой приплыли мигранты с турецкого побережья
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 сен - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после гибели 12 мигрантов в проливе Ла-Манш заявил о важности заключения соглашения между Евросоюзом и вышедшей из его состава Британией для борьбы с нелегальной миграцией.
«
"Я считаю, что ролью следующего правительства, как только его назначат, и ролью следующего главы МВД, несомненно, будет договориться о… миграционном соглашении между Великобританией и Европейским союзом… Важно восстановить классические миграционные отношения с нашим другом и соседом Великобританией, иначе мы не сможем положить конец сложностям, с которыми сталкивается север Франции, несмотря на все усилия полицейских и жандармов", - сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Прохожие в районе Саутхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Почти полторы тысячи мигрантов приплыли в Британию на лодках за неделю
18 августа, 21:14
По словам Дарманена, президент Франции Эммануэль Макрон поднимал вопрос заключения такого соглашения ещё более двух лет назад с тогдашним британским премьером Борисом Джонсоном.
Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
Беспорядки в Лидсе - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Большинство британцев считают причиной беспорядков миграционную политику
18 августа, 20:38
 
В миреВеликобританияФранцияЛа-МаншЖеральд ДарманенЭммануэль МакронБорис ДжонсонСитуация с нелегальными мигрантами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала