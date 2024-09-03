https://ria.ru/20240903/migranty-1970296890.html

СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве

СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве - РИА Новости, 03.09.2024

СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве

Наиболее сложная миграционная обстановка фиксируется в Москве и Подмосковье, она требует наступательности от правоохранителей и конструктивного взаимодействия с РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:54

2024-09-03T15:54

2024-09-03T15:54

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Наиболее сложная миграционная обстановка фиксируется в Москве и Подмосковье, она требует наступательности от правоохранителей и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти, сообщили в пресс-службе СК РФ. Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами. "Глава СК РФ заслушал доклады руководителей следственных управлений по регионам, в которых в последнее время произошли резонансные происшествия с участием мигрантов. Среди них руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов и и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев. Отмечено, что в столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)