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СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве - РИА Новости, 03.09.2024
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15:54 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/migranty-1970296890.html
СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве
СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве - РИА Новости, 03.09.2024
СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве
Наиболее сложная миграционная обстановка фиксируется в Москве и Подмосковье, она требует наступательности от правоохранителей и конструктивного взаимодействия с РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:54
2024-09-03T15:54
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Наиболее сложная миграционная обстановка фиксируется в Москве и Подмосковье, она требует наступательности от правоохранителей и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти, сообщили в пресс-службе СК РФ. Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами. "Глава СК РФ заслушал доклады руководителей следственных управлений по регионам, в которых в последнее время произошли резонансные происшествия с участием мигрантов. Среди них руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов и и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев. Отмечено, что в столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти", - сказали в ведомстве.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве

СК сообщил о сложной миграционной обстановке в Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Наиболее сложная миграционная обстановка фиксируется в Москве и Подмосковье, она требует наступательности от правоохранителей и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами.
"Глава СК РФ заслушал доклады руководителей следственных управлений по регионам, в которых в последнее время произошли резонансные происшествия с участием мигрантов. Среди них руководитель ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов и и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев. Отмечено, что в столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка, требующая наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти", - сказали в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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