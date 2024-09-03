https://ria.ru/20240903/migranty-1970192296.html

В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме

В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме - РИА Новости, 03.09.2024

В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме

Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где выявили 530 иностранцев, легальность их... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:43

2024-09-03T11:43

2024-09-03T13:17

происшествия

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где выявили 530 иностранцев, легальность их пребывания в РФ проверяется, сообщили журналистам в пресс-службе службе столичного главка СК РФ. Как сообщили в ведомстве, следователи в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) получили информацию о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Роал" на улице Новаторов в Москве. "Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 530 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства", - сказали в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, что иностранцев проверят на возможное совершение преступлений. "Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - заключили в столичном главке СК.

https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html

https://realty.ria.ru/20240809/khostel-1965171155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)