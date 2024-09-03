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В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме - РИА Новости, 03.09.2024
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11:43 03.09.2024 (обновлено: 13:17 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/migranty-1970192296.html
В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме
В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме - РИА Новости, 03.09.2024
В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме
Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где выявили 530 иностранцев, легальность их... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:43
2024-09-03T13:17
происшествия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где выявили 530 иностранцев, легальность их пребывания в РФ проверяется, сообщили журналистам в пресс-службе службе столичного главка СК РФ. Как сообщили в ведомстве, следователи в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) получили информацию о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Роал" на улице Новаторов в Москве. "Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 530 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства", - сказали в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, что иностранцев проверят на возможное совершение преступлений. "Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - заключили в столичном главке СК.
https://ria.ru/20240828/ekaterinburg-1968925595.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В хостеле в Москве прошли обыски по делу об экстремизме

СК провел обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где выявили 530 иностранцев

© Столичный СК/TelegramСиловики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. 3 сентября 2024
Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. 3 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Столичный СК/Telegram
Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы. 3 сентября 2024
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Силовики в рамках дела об организации экстремистского сообщества провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, где выявили 530 иностранцев, легальность их пребывания в РФ проверяется, сообщили журналистам в пресс-службе службе столичного главка СК РФ.
Как сообщили в ведомстве, следователи в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) получили информацию о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Роал" на улице Новаторов в Москве.
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"Сегодня следователями столичного СК совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводится обыск в указанном хостеле. На объекте установлено 530 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства", - сказали в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что иностранцев проверят на возможное совершение преступлений.
"Следователями изъята финансово-хозяйственная документация общества. Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий", - заключили в столичном главке СК.
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