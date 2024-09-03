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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе - РИА Новости, 03.09.2024
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11:07 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе - РИА Новости, 03.09.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сообщений об избиении мигрантами 13-летнего ребенка в Пензе поручил региональному... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:07
2024-09-03T11:07
происшествия
россия
пенза
пензенская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сообщений об избиении мигрантами 13-летнего ребенка в Пензе поручил региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщалось о том, что в Пензе группа приезжих мужчин удерживала и избивала 13-летнего подростка, а также совершала иные противоправные действия в отношении других несовершеннолетних и взрослых жителей города. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ "Хулиганство". А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области В.В. Игнатенкову возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении. Уточняется, что глава СК также поручил подчиненному подготовить доклад об установленных обстоятельствах дела.
https://ria.ru/20240708/bastrykin-1958111766.html
россия
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происшествия, россия, пенза, пензенская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мигрантами ребенка в Пензе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сообщений об избиении мигрантами 13-летнего ребенка в Пензе поручил региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
"В социальных медиа сообщалось о том, что в Пензе группа приезжих мужчин удерживала и избивала 13-летнего подростка, а также совершала иные противоправные действия в отношении других несовершеннолетних и взрослых жителей города. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области организована доследственная проверка по статье 213 УК РФ "Хулиганство". А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области В.В. Игнатенкову возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Уточняется, что глава СК также поручил подчиненному подготовить доклад об установленных обстоятельствах дела.
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ПроисшествияРоссияПензаПензенская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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