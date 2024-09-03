https://ria.ru/20240903/mid-1970351599.html

МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США

МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США - РИА Новости, 03.09.2024

МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США

США, арестовав самолет президента Венесуэлы показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами, а также в очередной раз показали, что в их понимании,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:22

2024-09-03T19:22

2024-09-03T20:36

венесуэла

россия

в мире

сша

мария захарова

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США, арестовав самолет президента Венесуэлы показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами, а также в очередной раз показали, что в их понимании, они могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий"."Санкционные бесчинства Вашингтона не знают границ. В присущем им неоколониальном запале американские власти захватили венесуэльский президентский борт, который находился на сервисном обслуживании в Доминиканской Республике. В который раз продемонстрировано полное пренебрежение международно-правовыми нормами и с опорой на "право сильного" послан очередной сигнал, что США в их понимании могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она напомнила, что это не первый авиалайнер, который Вашингтон забирает у Каракаса, в начале этого года был конфискован венесуэльский транспортный самолет, задержанный по американской указке в Аргентине.При этом, как подчеркнула Захарова, "нынешний захват осуществлен с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения", он демонстрирует, что никто не защищен от санкционного грабежа, а отсутствие правовых норм – это первое из пресловутых "правил", на которых "коллективный Запад" строит модель миропорядка в духе глобальной "доктрины Монро"."Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет", - заключила официальный представитель МИД РФ.Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.

https://ria.ru/20240903/dotkom-1970149613.html

https://ria.ru/20240903/samolet_maduro-1970110904.html

венесуэла

россия

сша

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венесуэла, россия, в мире, сша, мария захарова, николас мадуро