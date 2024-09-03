МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США
МИД: арестовав самолет Мадуро, США показали пренебрежение международными нормами
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США, арестовав самолет президента Венесуэлы показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами, а также в очередной раз показали, что в их понимании, они могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий".
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"Санкционные бесчинства Вашингтона не знают границ. В присущем им неоколониальном запале американские власти захватили венесуэльский президентский борт, который находился на сервисном обслуживании в Доминиканской Республике. В который раз продемонстрировано полное пренебрежение международно-правовыми нормами и с опорой на "право сильного" послан очередной сигнал, что США в их понимании могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
При этом, как подчеркнула Захарова, "нынешний захват осуществлен с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения", он демонстрирует, что никто не защищен от санкционного грабежа, а отсутствие правовых норм – это первое из пресловутых "правил", на которых "коллективный Запад" строит модель миропорядка в духе глобальной "доктрины Монро".
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"Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.