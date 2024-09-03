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МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США - РИА Новости, 03.09.2024
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19:22 03.09.2024 (обновлено: 20:36 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mid-1970351599.html
МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США
МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США - РИА Новости, 03.09.2024
МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США
США, арестовав самолет президента Венесуэлы показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами, а также в очередной раз показали, что в их понимании,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T19:22
2024-09-03T20:36
венесуэла
россия
в мире
сша
мария захарова
николас мадуро
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США, арестовав самолет президента Венесуэлы показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами, а также в очередной раз показали, что в их понимании, они могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий"."Санкционные бесчинства Вашингтона не знают границ. В присущем им неоколониальном запале американские власти захватили венесуэльский президентский борт, который находился на сервисном обслуживании в Доминиканской Республике. В который раз продемонстрировано полное пренебрежение международно-правовыми нормами и с опорой на "право сильного" послан очередной сигнал, что США в их понимании могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она напомнила, что это не первый авиалайнер, который Вашингтон забирает у Каракаса, в начале этого года был конфискован венесуэльский транспортный самолет, задержанный по американской указке в Аргентине.При этом, как подчеркнула Захарова, "нынешний захват осуществлен с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения", он демонстрирует, что никто не защищен от санкционного грабежа, а отсутствие правовых норм – это первое из пресловутых "правил", на которых "коллективный Запад" строит модель миропорядка в духе глобальной "доктрины Монро"."Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет", - заключила официальный представитель МИД РФ.Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.
https://ria.ru/20240903/dotkom-1970149613.html
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венесуэла, россия, в мире, сша, мария захарова, николас мадуро
Венесуэла, Россия, В мире, США, Мария Захарова, Николас Мадуро
МИД России прокомментировал арест самолета президента Венесуэлы в США

МИД: арестовав самолет Мадуро, США показали пренебрежение международными нормами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США, арестовав самолет президента Венесуэлы показали полное пренебрежение международно-правовыми нормами, а также в очередной раз показали, что в их понимании, они могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Николаса Мадуро на территории Доминиканы и переправили его в американскую Флориду, определив, что его приобретение якобы произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало возможную конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на брифинге после своего участия в голосовании в парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Вчера, 09:06
«
"Санкционные бесчинства Вашингтона не знают границ. В присущем им неоколониальном запале американские власти захватили венесуэльский президентский борт, который находился на сервисном обслуживании в Доминиканской Республике. В который раз продемонстрировано полное пренебрежение международно-правовыми нормами и с опорой на "право сильного" послан очередной сигнал, что США в их понимании могут распоряжаться суверенной собственностью другого государства", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что это не первый авиалайнер, который Вашингтон забирает у Каракаса, в начале этого года был конфискован венесуэльский транспортный самолет, задержанный по американской указке в Аргентине.
При этом, как подчеркнула Захарова, "нынешний захват осуществлен с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения", он демонстрирует, что никто не защищен от санкционного грабежа, а отсутствие правовых норм – это первое из пресловутых "правил", на которых "коллективный Запад" строит модель миропорядка в духе глобальной "доктрины Монро".
«
"Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Основанием для ареста принадлежащего президенту Венесуэлы Николасу Мадуро самолета стало нарушение законодательства США о санкциях и экспортном контроле, теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна, заявил в понедельник американский минюст.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами
Вчера, 00:29
 
ВенесуэлаРоссияВ миреСШАМария ЗахароваНиколас Мадуро
 
 
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