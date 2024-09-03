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Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2024
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06:06 03.09.2024 (обновлено: 12:37 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/mi-8-1970128589.html
Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке
Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2024
Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке
Специалисты Росавиации проводят проверку деятельности вертолетной компании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:06
2024-09-03T12:37
ми-8 амтш
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
камчатка
происшествия
камчатский край
елизовский район
межгосударственный авиационный комитет
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Специалисты Росавиации проводят проверку деятельности вертолетной компании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края."Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года (крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере - ред.)", - приводятся в сообщении слова замначальника управления – начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристины Бывалиной.Отмечается, что проверки авиапредприятия также проводят следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет. В ближайшее время МАК приступит к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения, так как они были повреждены."На месте происшествия обнаружены аварийные регистраторы, из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения и в ближайшее время будут доставлены в МАК для снятия информации и ее восстановления. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации", - сообщает пресс-служба.Проводится анализ организации полета, всех видов обеспечения выполнения полета, состояния работоспособности авиационной техники. Также будет проведена оценка уровня подготовки экипажа, изучено состояние метеоусловий и оценка их влияний на авиационное происшествие.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240902/krushenie-1969939845.html
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камчатка
камчатский край
елизовский район
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ми-8 амтш, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатка, происшествия, камчатский край, елизовский район, межгосударственный авиационный комитет, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Ми-8 АМТШ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Камчатка, Происшествия, Камчатский край, Елизовский район, Межгосударственный авиационный комитет, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке

Росавиация изучает компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 31 августа упал на Камчатке

© Фото : МЧС России/TelegramМесто крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. 1 сентября 2024
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. 1 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. 1 сентября 2024
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Специалисты Росавиации проводят проверку деятельности вертолетной компании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года (крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере - ред.)", - приводятся в сообщении слова замначальника управления – начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристины Бывалиной.
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Отмечается, что проверки авиапредприятия также проводят следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет. В ближайшее время МАК приступит к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения, так как они были повреждены.
"На месте происшествия обнаружены аварийные регистраторы, из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения и в ближайшее время будут доставлены в МАК для снятия информации и ее восстановления. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации", - сообщает пресс-служба.
Проводится анализ организации полета, всех видов обеспечения выполнения полета, состояния работоспособности авиационной техники. Также будет проведена оценка уровня подготовки экипажа, изучено состояние метеоусловий и оценка их влияний на авиационное происшествие.
Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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Ми-8 АМТШФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КамчаткаПроисшествияКамчатский крайЕлизовский районМежгосударственный авиационный комитетФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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