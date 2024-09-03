https://ria.ru/20240903/mi-8-1970128589.html

Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке

Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке - РИА Новости, 03.09.2024

Росавиация проверяет компанию "Витязь-Аэро", чей Ми-8 разбился на Камчатке

Специалисты Росавиации проводят проверку деятельности вертолетной компании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:06

2024-09-03T06:06

2024-09-03T12:37

ми-8 амтш

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

камчатка

происшествия

камчатский край

елизовский район

межгосударственный авиационный комитет

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сен - РИА Новости. Специалисты Росавиации проводят проверку деятельности вертолетной компании "Витязь-Аэро", чей вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 31 августа, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края."Основное внимание будет уделено подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года (крушения вертолета Ми-8 на Курильском озере - ред.)", - приводятся в сообщении слова замначальника управления – начальника отдела расследования и профилактики авиационных событий Росавиации Кристины Бывалиной.Отмечается, что проверки авиапредприятия также проводят следственные органы, транспортная прокуратура и Межгосударственный авиационный комитет. В ближайшее время МАК приступит к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте крушения, так как они были повреждены."На месте происшествия обнаружены аварийные регистраторы, из-за воздействия нагрузок они имеют механические повреждения и в ближайшее время будут доставлены в МАК для снятия информации и ее восстановления. В дальнейшем будет проведен детальный анализ полученной информации", - сообщает пресс-служба.Проводится анализ организации полета, всех видов обеспечения выполнения полета, состояния работоспособности авиационной техники. Также будет проведена оценка уровня подготовки экипажа, изучено состояние метеоусловий и оценка их влияний на авиационное происшествие.Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240902/krushenie-1969939845.html

https://ria.ru/20240902/traur-1969876034.html

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камчатский край

елизовский район

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ми-8 амтш, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатка, происшествия, камчатский край, елизовский район, межгосударственный авиационный комитет, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)