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Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024
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22:22 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mesto-1970370551.html
Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского
Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024
Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы могут назначить главу... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:22
2024-09-03T22:22
в мире
украина
владимир зеленский
денис малюська
руслан стефанчук
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы могут назначить главу минстратегпрома Украины Александра Камышина, который уже подал заявление об отставке. Ранее во вторник Зеленский уволил Шурму с должности заместителя главы своего офиса. "Ну все, Ростик, пока-пока… Уволили из-за позиции партнеров и откровенной коррупции. Но сколько времени и усилий на это было потрачено... год чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо (Шурмы – ред.) назначат нормального человека - Александра Камышина", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Железняк сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.
https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского

Депутат: место замглавы офиса Зеленского могут занять глава минстратегпрома

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы могут назначить главу минстратегпрома Украины Александра Камышина, который уже подал заявление об отставке.
Ранее во вторник Зеленский уволил Шурму с должности заместителя главы своего офиса.
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"Ну все, Ростик, пока-пока… Уволили из-за позиции партнеров и откровенной коррупции. Но сколько времени и усилий на это было потрачено... год чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо (Шурмы – ред.) назначат нормального человека - Александра Камышина", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.
Железняк сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДенис МалюськаРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
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