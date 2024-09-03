Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского
Депутат: место замглавы офиса Зеленского могут занять глава минстратегпрома
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы могут назначить главу минстратегпрома Украины Александра Камышина, который уже подал заявление об отставке.
Ранее во вторник Зеленский уволил Шурму с должности заместителя главы своего офиса.
В Финляндии резко высказались о Зеленском
Вчера, 15:32
«
"Ну все, Ростик, пока-пока… Уволили из-за позиции партнеров и откровенной коррупции. Но сколько времени и усилий на это было потрачено... год чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо (Шурмы – ред.) назначат нормального человека - Александра Камышина", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке.
Железняк сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.