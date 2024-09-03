https://ria.ru/20240903/mesto-1970370551.html

Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского

Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 03.09.2024

Стало известно, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы могут назначить главу... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:22

2024-09-03T22:22

2024-09-03T22:22

в мире

украина

владимир зеленский

денис малюська

руслан стефанчук

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что на место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы могут назначить главу минстратегпрома Украины Александра Камышина, который уже подал заявление об отставке. Ранее во вторник Зеленский уволил Шурму с должности заместителя главы своего офиса. "Ну все, Ростик, пока-пока… Уволили из-за позиции партнеров и откровенной коррупции. Но сколько времени и усилий на это было потрачено... год чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо (Шурмы – ред.) назначат нормального человека - Александра Камышина", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Железняк сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения, постов может лишиться глава МИД Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявлял, что большую перезагрузку правительства Украины и кадровые изменения можно ожидать на этой неделе. По его словам, изменения претерпят 50% кадровой численности правительства.

https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970287831.html

https://ria.ru/20240903/rakety-1970269090.html

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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська, руслан стефанчук, верховная рада украины