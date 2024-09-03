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Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
20:32 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/mediki-1970360453.html
Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам"
Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 03.09.2024
Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам"
Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства получили 163 врача из Подмосковья за восемь месяцев 2024 года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T20:32
2024-09-03T20:32
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства получили 163 врача из Подмосковья за восемь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. По инициативе губернатора Подмосковья Андрей Воробьева в области действует социальная программа "Земля врачам". С момента старта программы предоставлен 2331 земельный участок. Претендовать на земельный участок могут врачи по одной из 39 узких специальностей, которые работают в медучреждениях 32 округов. Сделано это для того, чтобы привлечь на работу медицинских специалистов в отдаленные территории Подмосковья. За весь период действия программы в Подмосковье землю получили 358 терапевтов, 237 акушеров-гинекологов, 235 педиатров, 188 хирургов, 157 анестезиологов-реаниматологов и другие.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам"

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач во время процедуры осмотра
Врач во время процедуры осмотра - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Врач во время процедуры осмотра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства получили 163 врача из Подмосковья за восемь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
По инициативе губернатора Подмосковья Андрей Воробьева в области действует социальная программа "Земля врачам". С момента старта программы предоставлен 2331 земельный участок.
Претендовать на земельный участок могут врачи по одной из 39 узких специальностей, которые работают в медучреждениях 32 округов. Сделано это для того, чтобы привлечь на работу медицинских специалистов в отдаленные территории Подмосковья.
За весь период действия программы в Подмосковье землю получили 358 терапевтов, 237 акушеров-гинекологов, 235 педиатров, 188 хирургов, 157 анестезиологов-реаниматологов и другие.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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