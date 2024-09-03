https://ria.ru/20240903/mediki-1970360453.html

Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам"

Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам" - РИА Новости, 03.09.2024

Свыше 160 подмосковных медиков получили участки по программе "Земля врачам"

Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства получили 163 врача из Подмосковья за восемь месяцев 2024 года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:32

2024-09-03T20:32

2024-09-03T20:32

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Земельные участки для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства получили 163 врача из Подмосковья за восемь месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. По инициативе губернатора Подмосковья Андрей Воробьева в области действует социальная программа "Земля врачам". С момента старта программы предоставлен 2331 земельный участок. Претендовать на земельный участок могут врачи по одной из 39 узких специальностей, которые работают в медучреждениях 32 округов. Сделано это для того, чтобы привлечь на работу медицинских специалистов в отдаленные территории Подмосковья. За весь период действия программы в Подмосковье землю получили 358 терапевтов, 237 акушеров-гинекологов, 235 педиатров, 188 хирургов, 157 анестезиологов-реаниматологов и другие.

https://ria.ru/20240829/vorobev-1969270114.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев