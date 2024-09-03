https://ria.ru/20240903/lipetsk-1970254059.html
Две школы в Липецке открылись после капитального ремонта
Две школы в Липецке открылись после капитального ремонта - РИА Новости, 03.09.2024
Две школы в Липецке открылись после капитального ремонта
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал состояние школ областного центра №№33 и 46, которые открылись после капитального ремонта, сообщили... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:05
2024-09-03T14:05
2024-09-03T14:05
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал состояние школ областного центра №№33 и 46, которые открылись после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Там уточнили, что к началу ремонтных работ школе №33 исполнилось более 30 лет, школе №46 – почти 60. Ни одна их них за годы существования не ремонтировалась капитально, поэтому объем работ был проделан большой: строители поменяли кровлю и коммуникации, обновили фасады, отделали внутренние помещения. Власти выделили деньги на новую мебель и оборудование в классы. Преобразилась пришкольная территория. В школе №46 по просьбе учеников и педагогов изыскали возможность спроектировать актовый зал, который изначально не был предусмотрен. Школа №33 моложе и значительно больше, поэтому после ремонта там появилось много зон для внеклассных занятий и общения. В общей сложности в обеих школах учится более двух тысяч детей. "Стало свежо, ярко, функционально и интерактивно — оснащение всем современным стандартам отвечает. <…> Рядом с обеими школами сделаем новые спортплощадки — деньги на это уже выделили. Можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься воркаутом", — написал по итогу проверки Артамонов в своем официальном телеграм-канале. Он также отметил, что всего до 2027 года в Липецкой области также кардинально изменятся еще 50 школ.
https://ria.ru/20240830/stroyka-1969512352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал состояние школ областного центра №№33 и 46, которые открылись после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Там уточнили, что к началу ремонтных работ школе №33 исполнилось более 30 лет, школе №46 – почти 60. Ни одна их них за годы существования не ремонтировалась капитально, поэтому объем работ был проделан большой: строители поменяли кровлю и коммуникации, обновили фасады, отделали внутренние помещения. Власти выделили деньги на новую мебель и оборудование в классы. Преобразилась пришкольная территория.
В школе №46 по просьбе учеников и педагогов изыскали возможность спроектировать актовый зал, который изначально не был предусмотрен. Школа №33 моложе и значительно больше, поэтому после ремонта там появилось много зон для внеклассных занятий и общения. В общей сложности в обеих школах учится более двух тысяч детей.
"Стало свежо, ярко, функционально и интерактивно — оснащение всем современным стандартам отвечает. <…> Рядом с обеими школами сделаем новые спортплощадки — деньги на это уже выделили. Можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься воркаутом", — написал по итогу проверки Артамонов
в своем официальном телеграм-канале.
Он также отметил, что всего до 2027 года в Липецкой области также кардинально изменятся еще 50 школ.