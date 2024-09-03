https://ria.ru/20240903/lavrov-1970332720.html

Лавров прокомментировал отношения России и Монголии

Лавров прокомментировал отношения России и Монголии - РИА Новости, 03.09.2024

Лавров прокомментировал отношения России и Монголии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему жаль западных политиков, если у них вызывают беспокойство дружественные отношения России и Монголии, если у них... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:50

2024-09-03T17:50

2024-09-03T17:50

россия

монголия

сергей лавров

павел зарубин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему жаль западных политиков, если у них вызывают беспокойство дружественные отношения России и Монголии, если у них возникают вопросы, то возникают они потому, что в действиях этих политиков "стали проскакивать нацистские нотки". "Мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу. Два соседа, две страны, которые друг за друга воевали во время Второй Мировой. Мы на Халхин-Голе. Они в Великой Отечественной вместе с нами. И если у кого-то возникает вопросы, почему такая близость - ну, наверное, это те люди, у которых вновь стали проскакивать нацистские нотки в их действиях, не только в размышлениях, что выражается в поддержке киевского режима", - сказа Лавров журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20240902/lavrov-1970052855.html

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россия, монголия, сергей лавров, павел зарубин