https://ria.ru/20240903/lavrov-1970149747.html
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР - РИА Новости, 03.09.2024
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:06
2024-09-03T09:06
2024-09-03T09:06
атр
владивосток
сергей лавров
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. "Сердечно приветствую организаторов и участников диалога молодых дипломатов АТР, который уже в пятый раз проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ваши встречи – это уникальный формат общения. Здесь молодые специалисты внешнеполитических ведомств стран АТР обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, налаживают полезные контакты и обретают новых друзей", - зачитал ведущий встречи обращение Лаврова. Министр подчеркнул, что весь мир сегодня является свидетелем изменения глобальной архитектуры и формирования многополярного мироустройства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html
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атр, владивосток, сергей лавров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
АТР, Владивосток, Сергей Лавров, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР на ВЭФ-2024