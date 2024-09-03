https://ria.ru/20240903/lavrov-1970149747.html

Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР

Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР - РИА Новости, 03.09.2024

Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T09:06

2024-09-03T09:06

2024-09-03T09:06

атр

владивосток

сергей лавров

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969937384_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_8f3c9bfa81ac34489df759ba233bac1f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. "Сердечно приветствую организаторов и участников диалога молодых дипломатов АТР, который уже в пятый раз проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ваши встречи – это уникальный формат общения. Здесь молодые специалисты внешнеполитических ведомств стран АТР обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, налаживают полезные контакты и обретают новых друзей", - зачитал ведущий встречи обращение Лаврова. Министр подчеркнул, что весь мир сегодня является свидетелем изменения глобальной архитектуры и формирования многополярного мироустройства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-2024-1970116286.html

атр

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

атр, владивосток, сергей лавров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)