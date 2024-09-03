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Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР - РИА Новости, 03.09.2024
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09:06 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/lavrov-1970149747.html
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР - РИА Новости, 03.09.2024
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:06
2024-09-03T09:06
атр
владивосток
сергей лавров
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. "Сердечно приветствую организаторов и участников диалога молодых дипломатов АТР, который уже в пятый раз проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ваши встречи – это уникальный формат общения. Здесь молодые специалисты внешнеполитических ведомств стран АТР обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, налаживают полезные контакты и обретают новых друзей", - зачитал ведущий встречи обращение Лаврова. Министр подчеркнул, что весь мир сегодня является свидетелем изменения глобальной архитектуры и формирования многополярного мироустройства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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атр, владивосток, сергей лавров, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
АТР, Владивосток, Сергей Лавров, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР

Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов АТР на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
"Сердечно приветствую организаторов и участников диалога молодых дипломатов АТР, который уже в пятый раз проходит на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Ваши встречи – это уникальный формат общения. Здесь молодые специалисты внешнеполитических ведомств стран АТР обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня, налаживают полезные контакты и обретают новых друзей", - зачитал ведущий встречи обращение Лаврова.
Министр подчеркнул, что весь мир сегодня является свидетелем изменения глобальной архитектуры и формирования многополярного мироустройства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
ВЭФ-2024 открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
Вчера, 02:43
 
АТРВладивостокСергей ЛавровДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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