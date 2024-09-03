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Женщина, пытавшаяся задушить бультерьера, игнорирует визиты полицейских - РИА Новости, 03.09.2024
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15:11 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/krasnodar-1970279984.html
Женщина, пытавшаяся задушить бультерьера, игнорирует визиты полицейских
Женщина, пытавшаяся задушить бультерьера, игнорирует визиты полицейских - РИА Новости, 03.09.2024
Женщина, пытавшаяся задушить бультерьера, игнорирует визиты полицейских
Женщина, в отношении которой назначена проверка о жестоком обращении с животными в Краснодаре, игнорирует визиты правоохранителей, ее фактическое... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:11
2024-09-03T15:11
происшествия
краснодар
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Женщина, в отношении которой назначена проверка о жестоком обращении с животными в Краснодаре, игнорирует визиты правоохранителей, ее фактическое местонахождение устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина в квартире Краснодара пытается задушить своего щенка бультерьера, якобы олицетворяющего людей другой национальности. Первого сентября в региональном главке МВД сообщили о начале проверки. В настоящий момент правоохранители пытаются связаться с женщиной. "Она не открывает двери, звонки игнорирует, проведение проверки продолжается. Сотрудники полиции пытаются ее опросить. Неоднократный визит наносил участковый уполномоченный полиции, дверь никто не открывает. Ее фактическое местонахождение устанавливается", - сказал собеседник агентства. Как рассказали РИА Новости волонтеры, знакомые с ситуацией, собака, предположительно, продолжает находиться в квартире с хозяйкой, которая ее душила.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Женщина, пытавшаяся задушить бультерьера, игнорирует визиты полицейских

Женщина, пытавшаяся задушить щенка бультерьера, игнорирует визиты полицейских

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Женщина, в отношении которой назначена проверка о жестоком обращении с животными в Краснодаре, игнорирует визиты правоохранителей, ее фактическое местонахождение устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина в квартире Краснодара пытается задушить своего щенка бультерьера, якобы олицетворяющего людей другой национальности. Первого сентября в региональном главке МВД сообщили о начале проверки. В настоящий момент правоохранители пытаются связаться с женщиной.
«
"Она не открывает двери, звонки игнорирует, проведение проверки продолжается. Сотрудники полиции пытаются ее опросить. Неоднократный визит наносил участковый уполномоченный полиции, дверь никто не открывает. Ее фактическое местонахождение устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Как рассказали РИА Новости волонтеры, знакомые с ситуацией, собака, предположительно, продолжает находиться в квартире с хозяйкой, которая ее душила.
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