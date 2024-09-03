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На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии - РИА Новости, 03.09.2024
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07:10 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/kniga-1970132557.html
На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии
На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии - РИА Новости, 03.09.2024
На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии
Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:10
2024-09-03T07:10
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Книга подготовлена в единственном экземпляре. Белые страницы зафиксированы на платформе, на них транслируются изображения, которые меняются в зависимости от номера страницы. На второй странице представлен портрет президента России, на третьей его цитата от 2022 года о героизме бойцов СВО: "Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои". Каждая новая страница представляет героя Бурятии, отличившегося в ходе СВО, а также меры поддержки, предпринимаемые властями региона для бойцов и членов их семей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии

На ВЭФ представили интерактивную книгу о героях СВО из Бурятии с цитатами Путина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Интерактивная книга о героях Бурятии с цитатами президента России Владимира Путина представлена в павильоне республики на ВЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Книга подготовлена в единственном экземпляре. Белые страницы зафиксированы на платформе, на них транслируются изображения, которые меняются в зависимости от номера страницы. На второй странице представлен портрет президента России, на третьей его цитата от 2022 года о героизме бойцов СВО: "Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои".
Каждая новая страница представляет героя Бурятии, отличившегося в ходе СВО, а также меры поддержки, предпринимаемые властями региона для бойцов и членов их семей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Вчера, 06:37
 
РоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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