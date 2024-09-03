https://ria.ru/20240903/kirgiziya-1970278660.html
МВД Киргизии предложило ужесточить наказание за экстремизм
МВД Киргизии предложило ужесточить наказание за экстремизм - РИА Новости, 03.09.2024
МВД Киргизии предложило ужесточить наказание за экстремизм
МВД Киргизии предлагает ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти, соответствующий законопроект был внесен ведомством на общественное... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:08
2024-09-03T15:08
2024-09-03T15:16
киргизия
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БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. МВД Киргизии предлагает ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти, соответствующий законопроект был внесен ведомством на общественное обсуждение во вторник. "Настоящий проект закона Кыргызской Республики разработан в целях совершенствования уголовно-правовых норм… ужесточения уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов и призывы к насильственному захвату власти; введения уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее было вынесено предостережение", - говорится в документе, опубликованном на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов во вторник. Законопроектом предусматривается дополнить уголовный кодекс двумя новыми статьями: "Хранение экстремистских материалов" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности". По уже существующим статьям, максимальный срок за изготовление экстремистских материалов предлагается увеличить с 3 до 5 лет, за публичные призывы к насильственному захвату власти - с 5 до 7 лет. В справке-обосновании к законопроекту авторы указывают, что в последнее время в связи с нестабильностью в ряде регионов мира наблюдается активизация радикальных групп и экстремистских организаций, чья деятельность угрожает безопасности государства и граждан. Нововведения должны улучшить ситуацию в этой сфере и позволить более эффективно применять закон для борьбы с проявлениями экстремизма.
https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946750378.html
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киргизия
МВД Киргизии предложило ужесточить наказание за экстремизм
МВД Киргизии может ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти
БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. МВД Киргизии предлагает ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти, соответствующий законопроект был внесен ведомством на общественное обсуждение во вторник.
"Настоящий проект закона Кыргызской Республики разработан в целях совершенствования уголовно-правовых норм… ужесточения уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов и призывы к насильственному захвату власти; введения уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее было вынесено предостережение", - говорится в документе, опубликованном на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов во вторник.
Законопроектом предусматривается дополнить уголовный кодекс двумя новыми статьями: "Хранение экстремистских материалов" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности". По уже существующим статьям, максимальный срок за изготовление экстремистских материалов предлагается увеличить с 3 до 5 лет, за публичные призывы к насильственному захвату власти - с 5 до 7 лет.
В справке-обосновании к законопроекту авторы указывают, что в последнее время в связи с нестабильностью в ряде регионов мира наблюдается активизация радикальных групп и экстремистских организаций, чья деятельность угрожает безопасности государства и граждан. Нововведения должны улучшить ситуацию в этой сфере и позволить более эффективно применять закон для борьбы с проявлениями экстремизма.