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В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров - РИА Новости, 03.09.2024
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16:25 03.09.2024 (обновлено: 16:35 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/kiev-1970305164.html
В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров
В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров - РИА Новости, 03.09.2024
В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров
Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил телеканалу CNN, что у Киева имеются дроны и ракеты собственного... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:25
2024-09-03T16:35
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил телеканалу CNN, что у Киева имеются дроны и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи километров, по его утверждениям, они якобы уже использовались для ударов по территории России. В феврале Камышин заявлял, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Ведущая CNN попросила министра рассказать об оружии дальнего радиуса действия, которое используется для ударов по российской инфраструктуре. "У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны", - ответил Камышин. Других подробностей об этом вооружении министр не привел. Он также посетовал на то, что украинскому оборонпрому недостает финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 23 августа украинские войска атаковали территорию Белгородской области более чем 40 беспилотниками, в результате чего пострадали пять человек. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955182672.html
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров

Министр Камышин: у Киева есть дроны и ракеты дальностью 1,5 тысячи километров

© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил телеканалу CNN, что у Киева имеются дроны и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи километров, по его утверждениям, они якобы уже использовались для ударов по территории России.
В феврале Камышин заявлял, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров.
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Ведущая CNN попросила министра рассказать об оружии дальнего радиуса действия, которое используется для ударов по российской инфраструктуре.
«
"У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны", - ответил Камышин. Других подробностей об этом вооружении министр не привел.
Он также посетовал на то, что украинскому оборонпрому недостает финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах.
ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 23 августа украинские войска атаковали территорию Белгородской области более чем 40 беспилотниками, в результате чего пострадали пять человек. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
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