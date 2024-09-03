https://ria.ru/20240903/kiev-1970305164.html

В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров

В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров - РИА Новости, 03.09.2024

В Киеве заявили о наличии ракет дальностью 1,5 тысячи километров

Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил телеканалу CNN, что у Киева имеются дроны и ракеты собственного... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:25

2024-09-03T16:25

2024-09-03T16:35

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил телеканалу CNN, что у Киева имеются дроны и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи километров, по его утверждениям, они якобы уже использовались для ударов по территории России. В феврале Камышин заявлял, что у Киева уже есть ракеты собственного производства дальностью 700 километров. Ведущая CNN попросила министра рассказать об оружии дальнего радиуса действия, которое используется для ударов по российской инфраструктуре. "У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны", - ответил Камышин. Других подробностей об этом вооружении министр не привел. Он также посетовал на то, что украинскому оборонпрому недостает финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах. ВСУ регулярно используют БПЛА для атак на приграничные регионы РФ. Так, только за 23 августа украинские войска атаковали территорию Белгородской области более чем 40 беспилотниками, в результате чего пострадали пять человек. Также неоднократно сообщалось об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955182672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины