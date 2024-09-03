https://ria.ru/20240903/khram-1970192912.html

На Харьковском направлении начали строить храм для участников спецоперации

На Харьковском направлении начали строить храм для участников спецоперации - РИА Новости, 03.09.2024

На Харьковском направлении начали строить храм для участников спецоперации

"Народный фронт" вместе с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма для участников спецоперации на харьковском направлении, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:48

2024-09-03T11:48

2024-09-03T11:48

надежные люди

харьковская область

общероссийский народный фронт

сво

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Народный фронт" вместе с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма для участников спецоперации на харьковском направлении, сообщила пресс-служба организации. "Народный фронт" совместно с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма в районе Харьковской области. На сегодняшний день уже вырыт котлован и возводится каркас будущего храма… Блиндажный храм будет находиться под землёй, это делается ради безопасности", - говорится в сообщении ОНФ. Необходимые строительные материалы "Народный фронт" уже передал военнослужащим. Завершение строительства планируется до 19 сентября, а его открытие - в день Архангела Михаила 21 ноября. "Народный фронт" совместно с группировкой "Север" помогает в строительстве храма в зоне специальной военной операции. Для того чтобы наши парни перед выходом на боевое задание могли помолиться в блиндаже о здравии, о скором возвращении домой, о скорой встрече со своими близкими и родными", – приводит пресс-служба слова представителя ОНФ Александра Шошникова.

https://ria.ru/20240829/pomosch-1969194339.html

харьковская область

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Артем Смирнов

харьковская область, общероссийский народный фронт, сво