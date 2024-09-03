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На Харьковском направлении начали строить храм для участников спецоперации
На Харьковском направлении начали строить храм для участников спецоперации - РИА Новости, 03.09.2024
На Харьковском направлении начали строить храм для участников спецоперации
"Народный фронт" вместе с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма для участников спецоперации на харьковском направлении, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:48
2024-09-03T11:48
2024-09-03T11:48
надежные люди
харьковская область
общероссийский народный фронт
сво
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Народный фронт" вместе с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма для участников спецоперации на харьковском направлении, сообщила пресс-служба организации. "Народный фронт" совместно с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма в районе Харьковской области. На сегодняшний день уже вырыт котлован и возводится каркас будущего храма… Блиндажный храм будет находиться под землёй, это делается ради безопасности", - говорится в сообщении ОНФ. Необходимые строительные материалы "Народный фронт" уже передал военнослужащим. Завершение строительства планируется до 19 сентября, а его открытие - в день Архангела Михаила 21 ноября. "Народный фронт" совместно с группировкой "Север" помогает в строительстве храма в зоне специальной военной операции. Для того чтобы наши парни перед выходом на боевое задание могли помолиться в блиндаже о здравии, о скором возвращении домой, о скорой встрече со своими близкими и родными", – приводит пресс-служба слова представителя ОНФ Александра Шошникова.
https://ria.ru/20240829/pomosch-1969194339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, общероссийский народный фронт, сво
Надежные люди, Харьковская область, Общероссийский народный фронт, СВО
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Народный фронт" вместе с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма для участников спецоперации на харьковском направлении, сообщила пресс-служба организации.
"Народный фронт" совместно с группировкой "Север" начал строительство блиндажного храма в районе Харьковской области
. На сегодняшний день уже вырыт котлован и возводится каркас будущего храма… Блиндажный храм будет находиться под землёй, это делается ради безопасности", - говорится в сообщении ОНФ
.
Необходимые строительные материалы "Народный фронт" уже передал военнослужащим. Завершение строительства планируется до 19 сентября, а его открытие - в день Архангела Михаила 21 ноября.
"Народный фронт" совместно с группировкой "Север" помогает в строительстве храма в зоне специальной военной операции. Для того чтобы наши парни перед выходом на боевое задание могли помолиться в блиндаже о здравии, о скором возвращении домой, о скорой встрече со своими близкими и родными", – приводит пресс-служба слова представителя ОНФ Александра Шошникова.