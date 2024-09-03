Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:31 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/khody-1970342398.html
В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения
В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения - РИА Новости, 03.09.2024
В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения
Крестные ходы со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага проводят в Брянской области, сообщила пресс-служба Брянской епархии в... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:31
2024-09-03T18:31
религия
брянская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970342091_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_fa0159cf22c905cb849ae5908a3ea986.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Крестные ходы со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага проводят в Брянской области, сообщила пресс-служба Брянской епархии в Telegram-канале. "По благословлению митрополита Брянского и Севского Александра первого сентября от Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора начался автомобильный крестный ход со старинной Свенской иконой Божией Матери. Молебное шествие с образом Пресвятой Богородицы продолжилось в Выгоничском благочинии. Во время крестного хода священнослужители читали Акафист Свенской иконе Божией Матери и молились о спасении Брянской земли от вражеского вторжения", – говорится в сообщении. В епархии отметили, что Свенская икона написана в XII веке, "явила много чудес" и продолжает хранить брянскую землю в настоящее время. Как уточняется, по молитвам у этого образа в 1812 году отступили наполеоновские войска: узнав об опасности, жители Брянска взяли чудотворный Свенский образ Богоматери, пронесли его крестным ходом по городу, и во время шествия пришла новость о том, что враг отступил. "В каждом районе Брянской области, который входит в состав Брянской епархии… будут далее проходить крестные ходы со Свенской иконой Божией Матери", – уточнили РИА Новости в епархии.
https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970342091_0:107:1280:1067_1920x0_80_0_0_26b7eb224ffa4466a60250c8f748c3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, россия, вооруженные силы украины
Религия, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения

В Брянской области начали крестные ходы для защиты от вторжения врага

© Фото : БРЯНСК ПРАВОСЛАВНЫЙ/TelegramКрестный ход со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага в Брянской области
Крестный ход со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : БРЯНСК ПРАВОСЛАВНЫЙ/Telegram
Крестный ход со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Крестные ходы со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага проводят в Брянской области, сообщила пресс-служба Брянской епархии в Telegram-канале.
"По благословлению митрополита Брянского и Севского Александра первого сентября от Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора начался автомобильный крестный ход со старинной Свенской иконой Божией Матери. Молебное шествие с образом Пресвятой Богородицы продолжилось в Выгоничском благочинии. Во время крестного хода священнослужители читали Акафист Свенской иконе Божией Матери и молились о спасении Брянской земли от вражеского вторжения", – говорится в сообщении.
В епархии отметили, что Свенская икона написана в XII веке, "явила много чудес" и продолжает хранить брянскую землю в настоящее время. Как уточняется, по молитвам у этого образа в 1812 году отступили наполеоновские войска: узнав об опасности, жители Брянска взяли чудотворный Свенский образ Богоматери, пронесли его крестным ходом по городу, и во время шествия пришла новость о том, что враг отступил.
"В каждом районе Брянской области, который входит в состав Брянской епархии… будут далее проходить крестные ходы со Свенской иконой Божией Матери", – уточнили РИА Новости в епархии.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В РПЦ рассказали, когда волонтеры начнут восстанавливать дома под Курском
23 августа, 15:50
 
РелигияБрянская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала