В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения
В Брянской области начали крестные ходы для защиты от вторжения врага
© Фото : БРЯНСК ПРАВОСЛАВНЫЙ/TelegramКрестный ход со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага в Брянской области
Крестный ход со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага в Брянской области
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Крестные ходы со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага проводят в Брянской области, сообщила пресс-служба Брянской епархии в Telegram-канале.
"По благословлению митрополита Брянского и Севского Александра первого сентября от Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора начался автомобильный крестный ход со старинной Свенской иконой Божией Матери. Молебное шествие с образом Пресвятой Богородицы продолжилось в Выгоничском благочинии. Во время крестного хода священнослужители читали Акафист Свенской иконе Божией Матери и молились о спасении Брянской земли от вражеского вторжения", – говорится в сообщении.
В епархии отметили, что Свенская икона написана в XII веке, "явила много чудес" и продолжает хранить брянскую землю в настоящее время. Как уточняется, по молитвам у этого образа в 1812 году отступили наполеоновские войска: узнав об опасности, жители Брянска взяли чудотворный Свенский образ Богоматери, пронесли его крестным ходом по городу, и во время шествия пришла новость о том, что враг отступил.
"В каждом районе Брянской области, который входит в состав Брянской епархии… будут далее проходить крестные ходы со Свенской иконой Божией Матери", – уточнили РИА Новости в епархии.