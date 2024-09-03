https://ria.ru/20240903/khody-1970342398.html

В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения

В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения - РИА Новости, 03.09.2024

В Брянской области проводят крестные ходы от вражеского вторжения

Крестные ходы со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага проводят в Брянской области, сообщила пресс-служба Брянской епархии в... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:31

2024-09-03T18:31

2024-09-03T18:31

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брянская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Крестные ходы со старинной Свенской иконой Богоматери для защиты от вторжения врага проводят в Брянской области, сообщила пресс-служба Брянской епархии в Telegram-канале. "По благословлению митрополита Брянского и Севского Александра первого сентября от Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора начался автомобильный крестный ход со старинной Свенской иконой Божией Матери. Молебное шествие с образом Пресвятой Богородицы продолжилось в Выгоничском благочинии. Во время крестного хода священнослужители читали Акафист Свенской иконе Божией Матери и молились о спасении Брянской земли от вражеского вторжения", – говорится в сообщении. В епархии отметили, что Свенская икона написана в XII веке, "явила много чудес" и продолжает хранить брянскую землю в настоящее время. Как уточняется, по молитвам у этого образа в 1812 году отступили наполеоновские войска: узнав об опасности, жители Брянска взяли чудотворный Свенский образ Богоматери, пронесли его крестным ходом по городу, и во время шествия пришла новость о том, что враг отступил. "В каждом районе Брянской области, который входит в состав Брянской епархии… будут далее проходить крестные ходы со Свенской иконой Божией Матери", – уточнили РИА Новости в епархии.

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брянская область, россия, вооруженные силы украины