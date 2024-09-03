https://ria.ru/20240903/khobbi-1970151530.html

Срочно ищем хобби: что думают работодатели о личных увлечениях кандидатов

Срочно ищем хобби: что думают работодатели о личных увлечениях кандидатов - РИА Новости, 03.09.2024

Срочно ищем хобби: что думают работодатели о личных увлечениях кандидатов

Сервис СберПодбор и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, обращают ли работодатели внимание на хобби кандидатов, а также рассказали,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:15

2024-09-03T10:15

2024-09-03T10:15

одноклассники

соцсети

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Сервис СберПодбор и социальная сеть Одноклассники провели исследование и выяснили, обращают ли работодатели внимание на хобби кандидатов, а также рассказали, чем наличие хобби может быть полезно рекрутеру. В исследовании приняли участие более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.40% российских компаний считают, что у соискателей должно быть хобби, и его лучше указать в резюме. 39% уверены, что это зависит от профессии, а 21% опрошенных, наоборот, ответили, что хобби — это не важная часть.Большинство работодателей (65%) считают, что информация о хобби говорит о всестороннем развитии кандидата. На втором месте (56%) — оценка культуры и ценностей, а на третьем (47%) — полезные для работы навыки.29% опрошенных через опасные хобби оценивают будущие риски. Столько же (29%) анализируют навыки владения тайм-менеджментом. 3% компаний считают, что, если кандидат заполнил строку "Хобби", это показывает ответственное отношение при заполнении резюме.40% организаций поделились, что в резюме важно наличие хобби для кандидатов на любые позиции. 21% представителей бизнеса считают, что эта информация необходима для офисных сотрудников, 17% — для топ-менеджеров, а 8% — для руководителей среднего звена. По 3% компаний рассказывают, что хобби нужно указывать массовому персоналу и представителям рабочих профессий. 8% указали другие позиции.По данным Одноклассников, хобби есть у каждого второго пользователя соцсети — 17 млн людей подписаны на группы по интересам в ОК. В соцсети отмечают, что контентные платформы с фокусом на увлечения помогают найти дело по душе, развиваться в нем и встретить единомышленников. По данным ОК, наиболее популярными хобби среди женщин являются кулинария, спорт, садоводство, путешествия и дизайн. У мужчин же на первом месте также кулинария, на втором — рыбалка, далее авто, путешествия и спорт. Самыми быстрорастущими тематиками в ОК за последний год стали экстремальные виды спорта, каллиграфия и яхтинг.Александр Ветерков, заместитель генерального директора Работа.ру и операционный директор сервисов "Подработка" и СберПодбор:"В условиях растущей конкуренции на рынке труда и кадрового голода, когда дефицит специалистов ощущается во всех сферах, важнейшими факторами при выборе кандидатов остаются профессиональные навыки и опыт. Работодатели прежде всего ищут квалифицированных специалистов, способных эффективно выполнять свои обязанности. Тем не менее, хобби соискателей могут дать преимущество при рассмотрении кандидатур. Ваши увлечения могут продемонстрировать дополнительные качества, которые подойдут корпоративной культуре. Поэтому стоит обратить внимание на свои хобби и представить их в положительном свете на собеседовании, чтобы выделиться среди других кандидатов и повысить шансы на получение желаемой должности".СберПодбор — CRM (Customer relationship management) для подбора персонала и обработки резюме, позволяющая рекрутерам отслеживать статистику и всю воронку найма сотрудников на одной платформе.Одноклассники — одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья, входит в холдинг VK. В настоящее время охватывают десятки миллионов человек в России и других странах. Ежемесячная аудитория соцсети в России — более 35 млн человек.

https://ria.ru/20240729/finansovaya_gramotnost-1962649870.html

https://ria.ru/20240619/kontent-1953809904.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, соцсети