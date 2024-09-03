Харрис прогнозирует напряженность в ходе всей предвыборной гонки с Трампом
Харрис: предвыборная гонка с Трампом останется напряженной до самого конца
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат в президенты от Демократической партии вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность, что предвыборная гонка с ее соперником от республиканцев Дональдом Трампом продолжит оставаться напряженной до самого конца, невзирая на данные соцопросов, которые сулят ей победу на голосовании 5 ноября.
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"Мы знаем, что это будет напряженная гонка до самого конца", - заявила она своим сторонникам на выступлении в Питсбурге, штат Пеннсильвания.
Кроме того, Харрис, которая выступала вместе с американским президентом Джо Байденом, призвала не обращать внимание на данные социологических опросов, согласно которым действующая вице-президент США опережает Трампа по уровню поддержки населения.
Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного агентством Блумберг совместно с консалтинговой группой Morning Consult, Харрис опережает Трампа или сравнялась с ним в рейтинге поддержки избирателей во всех ключевых штатах. В соответствии с приведенными данными, Харрис сравнялась с Трампом в Аризоне, а в Джорджии и Северной Каролине опережает его на 2 процентных пункта, в Мичигане – на 3, в Неваде и Пенсильвании – на 4, а в Висконсине – на 8.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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