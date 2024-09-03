https://ria.ru/20240903/kharkov-1970115125.html
В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ
В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024
В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы произошли в районе Харькова, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T02:06
2024-09-03T02:06
2024-09-03T02:06
специальная военная операция на украине
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полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в районе Харькова, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Харькове снова слышали взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в районе Харькова на фоне тревоги прогремели взрывы