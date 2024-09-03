https://ria.ru/20240903/kharkov-1970115125.html

В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ

В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

В районе Харькова прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы произошли в районе Харькова, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T02:06

2024-09-03T02:06

2024-09-03T02:06

специальная военная операция на украине

харьков

россия

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в районе Харькова, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Харькове снова слышали взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240902/vzryv-1970107609.html

https://ria.ru/20240902/vzryv-1970102428.html

харьков

россия

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире