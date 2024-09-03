Источник в МИД Турции дал комментарий по поводу переговоров Израиля и ХАМАС
Турецкий источник: ситуация по переговорам между Израилем и ХАМАС не позитивная
© Israel Defense ForcesСекторе Газа
© Israel Defense Forces
Секторе Газа . Архивное фото
АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Переговоры между Израилем и ХАМАС ведутся по трем основным пунктам, реальная ситуация вокруг обсуждений не позитивная, заявил РИА Новости информированный высокопоставленный источник в МИД Турции.
"Официальный представитель палестинского движения ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции ряд информаций о ходе переговоров. США не отражают реальную ситуацию в СМИ. Они постоянно выступают с оптимистичными заявлениями, но ситуация совсем не позитивная. Нетаньяху (премьер-министр Израиля – ред.) продолжает выдвигать новые условия. Он отказывается покинуть Филадельфийский коридор, выдвигает новые условия по пересечению границы в Рафахе. Каждый раз переворачивается новая страница. Каждый раз мы возвращаемся к началу, и начинается новый процесс", - заявил собеседник агентства.
По его словам, "израильская сторона постоянно ставит цель".
"Этот процесс - не переговоры, а навязывание. С таким подходом мы теряем надежду на прекращение огня. Переговоры продолжаются по трем основным пунктам. Филадельфийский коридор, пограничный переход Рафах и обмен пленными… Израиль отходит от документа от 24/25 мая и плана (президента США) Байдена, одобренного Генеральным советом безопасности ООН. ХАМАС не может с этим согласиться. Жители Газы находятся в очень тяжелом положении. Они не могут найти продовольствие и медикаменты. Есть только мука и сухие продукты. Свежие продукты, мясо и другие свежие фрукты и овощи недоступны", - уточнил источник.