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Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией - РИА Новости, 03.09.2024
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13:40 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/kantsler-1970238717.html
Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией
Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией - РИА Новости, 03.09.2024
Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией
Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исключает ведение переговоров о возможной коалиции с правой "Австрийской партией свободы" (АПС) после... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:40
2024-09-03T13:40
в мире
австрия
карл нехаммер
австрийская партия свободы
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ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исключает ведение переговоров о возможной коалиции с правой "Австрийской партией свободы" (АПС) после выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии), которые состоятся 29 сентября. "Это я уже исключил", - сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала ORF, отвечая на вопрос, готов ли он вести переговоры о коалиционном правительстве с лидером АПС Гербертом Киклем. По мнению действующего канцлера, глава правой партии полностью отвернулся от политической ответственности и живет теориями заговора, нагоняя страх вокруг проблем, вместо того, чтобы их решать. При этом канцлер добавил, что в АПС есть также и разумные политики. Согласно результатам опроса, который был проведен для австрийского информагентства APA, на 27 июля наибольшей поддержкой пользовалась правая АПС, ей отдали предпочтение 27% респондентов. АНП (Австрийская народная партия, партия действующего канцлера) в настоящий момент пользуется поддержкой 22% избирателей, такой же показатель у социал-демократов. В опросе для APA принимали участие 1 тысяча человек, погрешность данных может составлять +/- 3,1%. Выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны, останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.
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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Австрийская партия свободы
Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией

Канцлер Австрии Нехаммер исключил переговоры о возможной коалиции с правой АПС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исключает ведение переговоров о возможной коалиции с правой "Австрийской партией свободы" (АПС) после выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии), которые состоятся 29 сентября.
"Это я уже исключил", - сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала ORF, отвечая на вопрос, готов ли он вести переговоры о коалиционном правительстве с лидером АПС Гербертом Киклем.
По мнению действующего канцлера, глава правой партии полностью отвернулся от политической ответственности и живет теориями заговора, нагоняя страх вокруг проблем, вместо того, чтобы их решать. При этом канцлер добавил, что в АПС есть также и разумные политики.
Согласно результатам опроса, который был проведен для австрийского информагентства APA, на 27 июля наибольшей поддержкой пользовалась правая АПС, ей отдали предпочтение 27% респондентов. АНП (Австрийская народная партия, партия действующего канцлера) в настоящий момент пользуется поддержкой 22% избирателей, такой же показатель у социал-демократов. В опросе для APA принимали участие 1 тысяча человек, погрешность данных может составлять +/- 3,1%.
Выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны, останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.
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