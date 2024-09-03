https://ria.ru/20240903/kantsler-1970238717.html

Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией

Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией - РИА Новости, 03.09.2024

Канцлер Австрии исключил переговоры о коалиции с правой партией

Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исключает ведение переговоров о возможной коалиции с правой "Австрийской партией свободы" (АПС) после... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:40

2024-09-03T13:40

2024-09-03T13:40

в мире

австрия

карл нехаммер

австрийская партия свободы

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ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что исключает ведение переговоров о возможной коалиции с правой "Австрийской партией свободы" (АПС) после выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии), которые состоятся 29 сентября. "Это я уже исключил", - сказал Нехаммер в эфире австрийского телеканала ORF, отвечая на вопрос, готов ли он вести переговоры о коалиционном правительстве с лидером АПС Гербертом Киклем. По мнению действующего канцлера, глава правой партии полностью отвернулся от политической ответственности и живет теориями заговора, нагоняя страх вокруг проблем, вместо того, чтобы их решать. При этом канцлер добавил, что в АПС есть также и разумные политики. Согласно результатам опроса, который был проведен для австрийского информагентства APA, на 27 июля наибольшей поддержкой пользовалась правая АПС, ей отдали предпочтение 27% респондентов. АНП (Австрийская народная партия, партия действующего канцлера) в настоящий момент пользуется поддержкой 22% избирателей, такой же показатель у социал-демократов. В опросе для APA принимали участие 1 тысяча человек, погрешность данных может составлять +/- 3,1%. Выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) состоятся 29 сентября, они покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в национальном совете, какие варианты коалиций станут возможны, останется ли канцлер республики Нехаммер на своем посту, или на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240821/gaza-1967675658.html

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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская партия свободы