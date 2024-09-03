https://ria.ru/20240903/kadry-1970198873.html

Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии

Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024

Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии

Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T12:07

2024-09-03T12:07

2024-09-03T12:25

монголия

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.

https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html

монголия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

монголия, россия, владимир путин, в мире