https://ria.ru/20240903/kadry-1970198873.html
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии
Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:07
2024-09-03T12:07
2024-09-03T12:25
монголия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, владимир путин, в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии
Путин: Россия много делает для подготовки кадров для Монголии