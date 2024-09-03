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Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
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12:07 03.09.2024 (обновлено: 12:25 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/kadry-1970198873.html
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии
Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:07
2024-09-03T12:25
монголия
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html
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монголия, россия, владимир путин, в мире
Монголия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о подготовке квалифицированных кадров для Монголии

Путин: Россия много делает для подготовки кадров для Монголии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия много делает для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Монголии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна традиционного много делает и для подготовки высококвалифицированных кадров для нужд монгольской экономики, в российских вузах обучаются более двух тысяч студентов из Монголии", - сказал Путин после церемонии подписания соглашений между РФ и Монголией.
Президент России Владимир Путин 3 сентября находится с визитом в Монголии.
Президент РФ Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Россия будет поддерживать обучение русскому языку в Монголии, заявил Путин
Вчера, 12:10
 
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