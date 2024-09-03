https://ria.ru/20240903/japonija-1970135569.html

Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске

Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске - РИА Новости, 03.09.2024

Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске

Фракция "Котикай" правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую до декабря прошлого года возглавлял премьер-министр страны Фумио Кисида,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:59

2024-09-03T07:59

2024-09-03T07:59

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Фракция "Котикай" правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую до декабря прошлого года возглавлял премьер-министр страны Фумио Кисида, подала в министерство общенациональных дел и коммуникаций документы о роспуске политического объединения, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что процедура была выполнена в соответствии с Законом о регулировании политических фондов. Фракция "Котикай" просуществовала 67 лет. Это стало вторым случаем подачи официальных документов о роспуске фракций внутри ЛДП после того, как на фоне финансового скандала вокруг "откатов" политических средств было принято решение о расформировании всех политических фракций партии. Первой такой фракцией стала фракция Мориямы. Скандал с "откатами", полученными фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков, в свое время стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям министра и трем членам руководства партии, привел к роспуску большинства фракций партии. Прокуратура возбудила уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. Внутрипартийные дисциплинарные меры вплоть до требования к политику о выходе из партии были применены к 39 депутатам от ЛДП.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, фумио кисида