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Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске - РИА Новости, 03.09.2024
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07:59 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/japonija-1970135569.html
Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске
Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске - РИА Новости, 03.09.2024
Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске
Фракция "Котикай" правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую до декабря прошлого года возглавлял премьер-министр страны Фумио Кисида,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:59
2024-09-03T07:59
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Фракция "Котикай" правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую до декабря прошлого года возглавлял премьер-министр страны Фумио Кисида, подала в министерство общенациональных дел и коммуникаций документы о роспуске политического объединения, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что процедура была выполнена в соответствии с Законом о регулировании политических фондов. Фракция "Котикай" просуществовала 67 лет. Это стало вторым случаем подачи официальных документов о роспуске фракций внутри ЛДП после того, как на фоне финансового скандала вокруг "откатов" политических средств было принято решение о расформировании всех политических фракций партии. Первой такой фракцией стала фракция Мориямы. Скандал с "откатами", полученными фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков, в свое время стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям министра и трем членам руководства партии, привел к роспуску большинства фракций партии. Прокуратура возбудила уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. Внутрипартийные дисциплинарные меры вплоть до требования к политику о выходе из партии были применены к 39 депутатам от ЛДП.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
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в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Фракция "Котикай" правящей в Японии партии подала документы о роспуске

Возглавляемая премьером Японии фракция ЛДП подала документы на роспуск

© РИА Новости / Ксения НакаПарламент Японии
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Ксения Нака
Парламент Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Фракция "Котикай" правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), которую до декабря прошлого года возглавлял премьер-министр страны Фумио Кисида, подала в министерство общенациональных дел и коммуникаций документы о роспуске политического объединения, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что процедура была выполнена в соответствии с Законом о регулировании политических фондов. Фракция "Котикай" просуществовала 67 лет.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Это стало вторым случаем подачи официальных документов о роспуске фракций внутри ЛДП после того, как на фоне финансового скандала вокруг "откатов" политических средств было принято решение о расформировании всех политических фракций партии. Первой такой фракцией стала фракция Мориямы.
Скандал с "откатами", полученными фракциями правящей Либерально-демократической партии Японии от собраний для сбора денег для партии с участием ее политиков, в свое время стоил постов четырем министрам, нескольким заместителям министра и трем членам руководства партии, привел к роспуску большинства фракций партии. Прокуратура возбудила уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков. Внутрипартийные дисциплинарные меры вплоть до требования к политику о выходе из партии были применены к 39 депутатам от ЛДП.
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