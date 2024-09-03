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Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
13:24 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html
Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей
Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2024
Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей
Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме инвестиционные соглашения объемом порядка 160 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:24
2024-09-03T13:24
республика саха (якутия)
владивосток
айсен николаев
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме инвестиционные соглашения объемом порядка 160 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. "В этом году регион запланировал к подписанию порядка 25 соглашений, общий объем инвестиций по которым составит порядка 160 миллиардов рублей. Документы касаются строительства промышленных объектов, реализации инфраструктурных проектов, развития межрегионального сотрудничества. Наиболее крупные - строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, расширение проекта "Синергия Арктики", реализация мастер-плана Якутска", - говорится в сообщении. По словам главы Якутии Айсена Николаева, ежегодно в рамках ВЭФ регион подписывает соглашения, направленные на развитие республики. "Благодаря договоренностям, достигнутым на ВЭФ, строятся социальные объекты, реализуются крупные промышленные проекты, развиваются креативные индустрии и межрегиональное сотрудничество. Главная цель этих соглашений остается неизменной - повышение качества жизни якутян", - приводятся в сообщении слова Николаева. Отмечается, что в рамках форума традиционно пройдет презентация инвестиционного потенциала Якутии, также будет представлена культурная программа. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html
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владивосток, айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Республика Саха (Якутия), Владивосток, Айсен Николаев, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАйсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)
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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме инвестиционные соглашения объемом порядка 160 миллиардов рублей, сообщает правительство региона.
"В этом году регион запланировал к подписанию порядка 25 соглашений, общий объем инвестиций по которым составит порядка 160 миллиардов рублей. Документы касаются строительства промышленных объектов, реализации инфраструктурных проектов, развития межрегионального сотрудничества. Наиболее крупные - строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, расширение проекта "Синергия Арктики", реализация мастер-плана Якутска", - говорится в сообщении.
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По словам главы Якутии Айсена Николаева, ежегодно в рамках ВЭФ регион подписывает соглашения, направленные на развитие республики. "Благодаря договоренностям, достигнутым на ВЭФ, строятся социальные объекты, реализуются крупные промышленные проекты, развиваются креативные индустрии и межрегиональное сотрудничество. Главная цель этих соглашений остается неизменной - повышение качества жизни якутян", - приводятся в сообщении слова Николаева.
Отмечается, что в рамках форума традиционно пройдет презентация инвестиционного потенциала Якутии, также будет представлена культурная программа.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Республика Саха (Якутия)ВладивостокАйсен НиколаевВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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