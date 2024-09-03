https://ria.ru/20240903/jakutija-1970234320.html

Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей

Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей - РИА Новости, 03.09.2024

Якутия планирует подписать на ВЭФ инвестсоглашения на 160 млрд рублей

Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме инвестиционные соглашения объемом порядка 160 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:24

2024-09-03T13:24

2024-09-03T13:24

республика саха (якутия)

владивосток

айсен николаев

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Якутия планирует подписать на Восточном экономическом форуме инвестиционные соглашения объемом порядка 160 миллиардов рублей, сообщает правительство региона. "В этом году регион запланировал к подписанию порядка 25 соглашений, общий объем инвестиций по которым составит порядка 160 миллиардов рублей. Документы касаются строительства промышленных объектов, реализации инфраструктурных проектов, развития межрегионального сотрудничества. Наиболее крупные - строительство морского порта Найба, Тихоокеанской железной дороги, модернизация систем теплоснабжения в Оймяконском районе, расширение проекта "Синергия Арктики", реализация мастер-плана Якутска", - говорится в сообщении. По словам главы Якутии Айсена Николаева, ежегодно в рамках ВЭФ регион подписывает соглашения, направленные на развитие республики. "Благодаря договоренностям, достигнутым на ВЭФ, строятся социальные объекты, реализуются крупные промышленные проекты, развиваются креативные индустрии и межрегиональное сотрудничество. Главная цель этих соглашений остается неизменной - повышение качества жизни якутян", - приводятся в сообщении слова Николаева. Отмечается, что в рамках форума традиционно пройдет презентация инвестиционного потенциала Якутии, также будет представлена культурная программа. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html

https://ria.ru/20240619/proekty-1954030516.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, айсен николаев, вэф — 2024 (восточный экономический форум)