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Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе - РИА Новости, 03.09.2024
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16:18 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/izrail-1970303210.html
Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе
Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе - РИА Новости, 03.09.2024
Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по бойцам палестинского движения ХАМАС, которые действовали в здании учебного центра "Нумаа" в городе Газа,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:18
2024-09-03T16:18
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по бойцам палестинского движения ХАМАС, которые действовали в здании учебного центра "Нумаа" в городе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии в Telegram-канале. "Некоторое время назад, руководствуясь данными разведки, ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, который находился в комплексе учебного центра "Нумаа" в городе Газа", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, были использованы точные боеприпасы и дополнительные разведданные. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240903/netanjahu-1970148512.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе

ЦАХАЛ нанес удары по бойцам ХАМАС, действовавшим в учебном центре в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских ударов в секторе Газа
Последствия израильских ударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских ударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по бойцам палестинского движения ХАМАС, которые действовали в здании учебного центра "Нумаа" в городе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии в Telegram-канале.
"Некоторое время назад, руководствуясь данными разведки, ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, который находился в комплексе учебного центра "Нумаа" в городе Газа", - говорится в сообщении армии.
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В пресс-службе подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, были использованы точные боеприпасы и дополнительные разведданные.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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