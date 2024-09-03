https://ria.ru/20240903/izrail-1970303210.html

Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе

Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе - РИА Новости, 03.09.2024

Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по бойцам палестинского движения ХАМАС, которые действовали в здании учебного центра "Нумаа" в городе Газа,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:18

2024-09-03T16:18

2024-09-03T16:18

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по бойцам палестинского движения ХАМАС, которые действовали в здании учебного центра "Нумаа" в городе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии в Telegram-канале. "Некоторое время назад, руководствуясь данными разведки, ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, который находился в комплексе учебного центра "Нумаа" в городе Газа", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, были использованы точные боеприпасы и дополнительные разведданные. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240903/netanjahu-1970148512.html

https://ria.ru/20240903/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)