Израильская армия заявила об ударах по ХАМАС в учебном центре в Газе
ЦАХАЛ нанес удары по бойцам ХАМАС, действовавшим в учебном центре в Газе
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских ударов в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских ударов в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по бойцам палестинского движения ХАМАС, которые действовали в здании учебного центра "Нумаа" в городе Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии в Telegram-канале.
"Некоторое время назад, руководствуясь данными разведки, ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном центре, который находился в комплексе учебного центра "Нумаа" в городе Газа", - говорится в сообщении армии.
В пресс-службе подчеркнули, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения, были использованы точные боеприпасы и дополнительные разведданные.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.