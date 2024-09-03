https://ria.ru/20240903/izbienie-1970272555.html

В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме

В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме - РИА Новости, 03.09.2024

В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме

Двое граждан Украины задержаны полицией Черногории за жестокое избиение рабочего на пароме в Которском заливе Адриатического моря, сообщило Управление полиции... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:51

2024-09-03T14:51

2024-09-03T16:26

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БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны полицией Черногории за жестокое избиение рабочего на пароме в Которском заливе Адриатического моря, сообщило Управление полиции Черногории. Автомобильный паром на линии Лепетани-Каменари принадлежит госучреждению "Морско добро", пассажиры используют его, чтобы не объезжать Которский залив и экономить время в пути. "Вчера (в понедельник - ред.) около 16.40 (17.40 мск - ред.) дежурная служба Отделения безопасности (полиция) города Тиват была оповещена, что в населенном пункте Лепетани несколько человек напали на рабочего парома принадлежащего "Морско добро", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Отмечается, что полиция сразу выехала на место, изучила видеозаписи с камер наблюдения и опросила свидетелей. "Данные меры привели к установлению двух подозреваемых - 61-летнего М. С. и 23-летнего К. С., граждан Украины, которые задержаны. Они подозреваются в насильственном поведении, нанесении тяжких телесных повреждений - переломе ребер, зубов и причинении пострадавшему многочисленных кровоподтеков и ушибов", - говорится в сообщении полиции. Осенью 2023 года занимавший на тот момент пост черногорского премьера Дритан Абазович заявил, что Черногория стала страной с самым большим числом украинских беженцев в мире, по его словам, они составили 5% населения. По данным управления статистики Черногории Monstat, всего в стране проживает немногим менее 620 тысяч человек.

https://ria.ru/20240502/arest-1943535518.html

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в мире, черногория, украина, адриатическое море