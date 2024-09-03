https://ria.ru/20240903/izbienie-1970272555.html
В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме
В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме - РИА Новости, 03.09.2024
В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме
Двое граждан Украины задержаны полицией Черногории за жестокое избиение рабочего на пароме в Которском заливе Адриатического моря, сообщило Управление полиции... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:51
2024-09-03T14:51
2024-09-03T16:26
в мире
черногория
украина
адриатическое море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970304978_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_465b66fce6cdfab664fd61e41d899494.jpg
БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны полицией Черногории за жестокое избиение рабочего на пароме в Которском заливе Адриатического моря, сообщило Управление полиции Черногории. Автомобильный паром на линии Лепетани-Каменари принадлежит госучреждению "Морско добро", пассажиры используют его, чтобы не объезжать Которский залив и экономить время в пути. "Вчера (в понедельник - ред.) около 16.40 (17.40 мск - ред.) дежурная служба Отделения безопасности (полиция) города Тиват была оповещена, что в населенном пункте Лепетани несколько человек напали на рабочего парома принадлежащего "Морско добро", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства. Отмечается, что полиция сразу выехала на место, изучила видеозаписи с камер наблюдения и опросила свидетелей. "Данные меры привели к установлению двух подозреваемых - 61-летнего М. С. и 23-летнего К. С., граждан Украины, которые задержаны. Они подозреваются в насильственном поведении, нанесении тяжких телесных повреждений - переломе ребер, зубов и причинении пострадавшему многочисленных кровоподтеков и ушибов", - говорится в сообщении полиции. Осенью 2023 года занимавший на тот момент пост черногорского премьера Дритан Абазович заявил, что Черногория стала страной с самым большим числом украинских беженцев в мире, по его словам, они составили 5% населения. По данным управления статистики Черногории Monstat, всего в стране проживает немногим менее 620 тысяч человек.
https://ria.ru/20240502/arest-1943535518.html
https://ria.ru/20240816/uklonisty-1966708829.html
черногория
украина
адриатическое море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970304978_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dcdae99c879fee1b7cd743cfab07929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, украина, адриатическое море
В мире, Черногория, Украина, Адриатическое море
В Черногории задержали двух украинцев за избиение рабочего на пароме
В Черногории задержали двух украинцев за жестокое избиение сотрудника парома
БЕЛГРАД, 3 сен - РИА Новости. Двое граждан Украины задержаны полицией Черногории за жестокое избиение рабочего на пароме в Которском заливе Адриатического моря, сообщило Управление полиции Черногории.
Автомобильный паром на линии Лепетани-Каменари принадлежит госучреждению "Морско добро", пассажиры используют его, чтобы не объезжать Которский залив и экономить время в пути.
«
"Вчера (в понедельник - ред.) около 16.40 (17.40 мск - ред.) дежурная служба Отделения безопасности (полиция) города Тиват была оповещена, что в населенном пункте Лепетани несколько человек напали на рабочего парома принадлежащего "Морско добро", - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.
Отмечается, что полиция сразу выехала на место, изучила видеозаписи с камер наблюдения и опросила свидетелей.
«
"Данные меры привели к установлению двух подозреваемых - 61-летнего М. С. и 23-летнего К. С., граждан Украины, которые задержаны. Они подозреваются в насильственном поведении, нанесении тяжких телесных повреждений - переломе ребер, зубов и причинении пострадавшему многочисленных кровоподтеков и ушибов", - говорится в сообщении полиции.
Осенью 2023 года занимавший на тот момент пост черногорского премьера Дритан Абазович заявил, что Черногория стала страной с самым большим числом украинских беженцев в мире, по его словам, они составили 5% населения. По данным управления статистики Черногории Monstat, всего в стране проживает немногим менее 620 тысяч человек.