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Спецпредставитель Путина оценил результаты по ликвидации незаконных свалок
Спецпредставитель Путина оценил результаты по ликвидации незаконных свалок - РИА Новости, 03.09.2024
Спецпредставитель Путина оценил результаты по ликвидации незаконных свалок
Первые результаты, которые приносит работа по ликвидации незаконных свалок, радуют, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T00:34
2024-09-03T00:34
2024-09-03T00:34
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сергей иванов (политик)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Первые результаты, которые приносит работа по ликвидации незаконных свалок, радуют, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. "Главное, что движение по этому пути началось, и первые результаты радуют", - сказал Иванов в интервью сайту "Аргументы и факты". Он рассказал, что в рамках федерального проекта "Чистая страна" на 2024 год удалось ликвидировать 191 свалку в границах городов и еще 88 других опасных объектов. Точных данных о том, сколько еще осталось, Иванов не привёл, но предположил, что больше тысячи. "Кстати, в оценку работы любого губернатора теперь заложена экологическая составляющая. Речь не только о свалках, там и чистая вода, чистый воздух. И ни один глава региона игнорировать эти задачи уже не может — он знает, что всё это в Москве как под микроскопом рассматривается", - подчеркнул спецпредставитель президента.
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общество, россия, москва, сергей иванов (политик)
Общество, Россия, Москва, Сергей Иванов (политик)
Спецпредставитель Путина оценил результаты по ликвидации незаконных свалок
Спецпредставитель Иванов: первые результаты ликвидации незаконных свалок радуют