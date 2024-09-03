https://ria.ru/20240903/italiya-1970293005.html

Мелони пригрозила отставкой министру культуры Италии

Мелони пригрозила отставкой министру культуры Италии - РИА Новости, 03.09.2024

Мелони пригрозила отставкой министру культуры Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готова сместить министра культуры Дженнаро Санджулиано с должности, если информация о тратах министерства на командировки... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:46

2024-09-03T15:46

2024-09-03T15:46

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РИМ, 3 сен – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готова сместить министра культуры Дженнаро Санджулиано с должности, если информация о тратах министерства на командировки инфлюенсера Марии Розарии Бочча, назвавшей себя "советником" министра, подтвердится, сообщила газета Repubblica. "Если выяснится, что в командировках, в которых Мария Розария Бочча сопровождала главу минкультуры, поездки и гостиницы оплачивало министерство - при отсутствии формального назначения - то тогда поступило бы требование об отставке", - пишет издание. Скандал вокруг Бочча возник после того, как в своем Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) в конце августа она опубликовала фотографию с Санджулиано, поблагодарив его за должность "советника по крупным мероприятиям". В соцсети эффектной 41-летней женщины ранее появлялись и другие фотографии с министром, создающие впечатление о том, что она работает в ведомстве. Согласно сообщению Repubblica, Мелони связала вопрос отставки Санджулиано с наличием или отсутствием в его действиях преступного элемента, в данном случае растраты. По информации из руководства совета министров, премьер была "в ярости от произошедшего". Вопрос замены министра культуры, отмечается в заметке, осложняется трениями в правящей коалиции, где министерские посты разделены между союзниками из партий "Братья Италии" во главе с самой Мелони, "Лига" и "Вперед, Италия". Накануне Мелони в телеинтервью заявила, что Санджулиано разъяснил ей ситуацию вокруг Бочча. По ее словам, министр заверил, что блогер не имела доступа ни к какому конфиденциальному документу, особенно касающемуся проведения встречи глав минкультуры "Большой семерки" в Помпеях. Ранее ряд ведущих СМИ Италии сообщили, что Бочча, не имея никакой должности в минкультуры, состояла в переписке по поводу подготовки мероприятия в конце сентября и, в частности, обеспечения безопасности делегаций. Кроме того, как утверждалось, женщина совершила по меньшей мере семь поездок с Санджулиано в течение лета. Министерство культуры продолжает настойчиво отрицать участие блогера с 28 тысячами подписчиков в работе ведомства, на что Бочча ответила в соцсети скриншотами, из которых следует, что ее удалили из чатов минкультуры в Whatsapp. Сейчас она активно комментирует публикации о себе в "сториз", обвиняет СМИ в утечке личных данных и распространении фейков и угрожает раскрыть свою правду обо всей этой истории. Санджулиано во вторник направил письмо в газету Stampa, где вновь заявил, что Бочча никогда не "принимала участия в административных процедурах" и что "ни один евро от министерства, даже на кофе, не был потрачен на поездки и пребывание" женщины в поездках.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240718/zhurnalistka-1960379544.html

https://ria.ru/20240522/italiya-1947743286.html

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