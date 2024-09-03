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Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram - РИА Новости, 03.09.2024
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17:14 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html
Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram
Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram - РИА Новости, 03.09.2024
Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram
Полиции и прокуратуре будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, вести расследование будет... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:14
2024-09-03T17:14
в мире
технологии
южная корея
франция
telegram
задержание павла дурова во франции
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СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Полиции и прокуратуре будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, вести расследование будет "крайне нелегко", заявил РИА Новости источник в южнокорейской прокуратуре. Как пояснили в прокуратуре Южной Кореи, ведение расследования без сотрудничества со стороны компании будет сильно осложнено, ведь Telegram, зарегистрированный как компания с иностранной юрисдикцией, не обязан сотрудничать с южнокорейскими властями. "Если не будет сотрудничества, мы ничего не сможем сделать. Получение ордера будет затруднительно", - заявил источник агентству. Отмечается, что ордер все-таки может быть получен в случае сотрудничества судебных властей тех стран, где зарегистрирована компания. Ранее полиция Южной Кореи заявила, что планирует изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram. "Однако, даже если ордер будет выдан, его исполнение на практике будет крайне сложным… Западные страны широко защищают свободу прессы, поэтому не выдают ордера на обыск даже по делам о клевете, связанной с дипфейками. Поэтому по некоторым преступлениям ордера не выдаются. В этом случае и полиция, и прокуратура столкнутся с серьезными трудностями в расследовании. Это будет крайне нелегко", - пояснил источник. Ранее сообщалось, что компания Telegram удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. Telegram также предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ.
https://ria.ru/20240902/telegram-1969886638.html
https://ria.ru/20240624/telegram-1955066853.html
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в мире, технологии, южная корея, франция, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Южная Корея, Франция, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram

Источник: полиции и прокуратуре будет сложно получить ордер на обыск Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Полиции и прокуратуре будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, вести расследование будет "крайне нелегко", заявил РИА Новости источник в южнокорейской прокуратуре.
Как пояснили в прокуратуре Южной Кореи, ведение расследования без сотрудничества со стороны компании будет сильно осложнено, ведь Telegram, зарегистрированный как компания с иностранной юрисдикцией, не обязан сотрудничать с южнокорейскими властями.
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"Если не будет сотрудничества, мы ничего не сможем сделать. Получение ордера будет затруднительно", - заявил источник агентству.
Отмечается, что ордер все-таки может быть получен в случае сотрудничества судебных властей тех стран, где зарегистрирована компания.
Ранее полиция Южной Кореи заявила, что планирует изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram.
"Однако, даже если ордер будет выдан, его исполнение на практике будет крайне сложным… Западные страны широко защищают свободу прессы, поэтому не выдают ордера на обыск даже по делам о клевете, связанной с дипфейками. Поэтому по некоторым преступлениям ордера не выдаются. В этом случае и полиция, и прокуратура столкнутся с серьезными трудностями в расследовании. Это будет крайне нелегко", - пояснил источник.
Ранее сообщалось, что компания Telegram удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. Telegram также предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ.
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