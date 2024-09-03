https://ria.ru/20240903/istochnik-1970320754.html

Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram

Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram - РИА Новости, 03.09.2024

Источник рассказал о сложностях в расследовании дела против Telegram

Полиции и прокуратуре будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, вести расследование будет... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:14

2024-09-03T17:14

2024-09-03T17:14

в мире

технологии

южная корея

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задержание павла дурова во франции

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СЕУЛ, 3 сен – РИА Новости. Полиции и прокуратуре будет сложно получить и исполнить ордер на обыск и изъятие данных в отношении юридического лица Telegram, вести расследование будет "крайне нелегко", заявил РИА Новости источник в южнокорейской прокуратуре. Как пояснили в прокуратуре Южной Кореи, ведение расследования без сотрудничества со стороны компании будет сильно осложнено, ведь Telegram, зарегистрированный как компания с иностранной юрисдикцией, не обязан сотрудничать с южнокорейскими властями. "Если не будет сотрудничества, мы ничего не сможем сделать. Получение ордера будет затруднительно", - заявил источник агентству. Отмечается, что ордер все-таки может быть получен в случае сотрудничества судебных властей тех стран, где зарегистрирована компания. Ранее полиция Южной Кореи заявила, что планирует изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования против Telegram. "Однако, даже если ордер будет выдан, его исполнение на практике будет крайне сложным… Западные страны широко защищают свободу прессы, поэтому не выдают ордера на обыск даже по делам о клевете, связанной с дипфейками. Поэтому по некоторым преступлениям ордера не выдаются. В этом случае и полиция, и прокуратура столкнутся с серьезными трудностями в расследовании. Это будет крайне нелегко", - пояснил источник. Ранее сообщалось, что компания Telegram удалила определенный порнографический контент на своей платформе по запросу южнокорейского регулятора Корейской комиссии по коммуникационным стандартам (KCSC) и принесла извинения. Telegram также предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для дальнейшей связи со службой контроля за СМИ.

https://ria.ru/20240902/telegram-1969886638.html

https://ria.ru/20240624/telegram-1955066853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, южная корея, франция, telegram, задержание павла дурова во франции