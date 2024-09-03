https://ria.ru/20240903/irkutsk-1970282792.html

Жестко приземлившийся под Иркутском вертолет летел за мальчиком с травмой

Жестко приземлившийся под Иркутском вертолет летел за мальчиком с травмой - РИА Новости, 03.09.2024

Жестко приземлившийся под Иркутском вертолет летел за мальчиком с травмой

Вертолет, совершивший жесткую посадку под Иркутском, летел за травмированным мальчиком в бурятский Орлик, сообщила министр здравоохранения республики Евгения... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:21

2024-09-03T15:21

2024-09-03T15:21

происшествия

иркутск

улан-удэ

алексей цыденов

россия

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УЛАН-УДЭ, 3 сен – РИА Новости. Вертолет, совершивший жесткую посадку под Иркутском, летел за травмированным мальчиком в бурятский Орлик, сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что летевший санитарным рейсом вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска, экипаж вышел на связь, все находившиеся на борту живы."Борт летел к мальчику с серьёзной травмой. Минздрав занимается ребёнком. Второго сентября на него упали футбольные ворота. Сейчас он в Окинской ЦРБ. Состояние тяжёлое, но стабильное. Сегодня его должны были доставить вертолётом в Улан-Удэ", - написала Лудупова. По её словам, для транспортировки ребенка уже нашли новый санитарный борт, который завтра утром доставит его из Орлика в Улан-Удэ, где ему окажут необходимую специализированную медицинскую помощь в детской республиканской клинической больнице. Лудупова отметила, что врачей и экипаж борта, совершившего жёсткую посадку, доставили в Иркутск, серьёзных травм у них нет.

https://ria.ru/20240903/delo-1970262325.html

иркутск

улан-удэ

россия

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происшествия, иркутск, улан-удэ, алексей цыденов, россия