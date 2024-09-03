https://ria.ru/20240903/investaktivnost-1970270067.html
Руденя поставил задачи по развитию инвестактивности в Тверской области
Руденя поставил задачи по развитию инвестактивности в Тверской области - РИА Новости, 03.09.2024
Руденя поставил задачи по развитию инвестактивности в Тверской области
На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация инвестиционных проектов... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:42
2024-09-03T14:42
2024-09-03T14:42
тверская область
тверь
торжок
вышний волочек
игорь руденя
фонд развития промышленности
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970262916_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_898a065c095da236ece62a309968b833.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация инвестиционных проектов в 2024 году, были поставлены задачи по развитию этой сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руденя отметил, что сегодня особенно важно обеспечить уверенный экономический рост и технологический суверенитет государства, как фундамента для устойчивого развития Верхневолжья. "По итогам 2023 года отмечен позитивный тренд по инвестициям в основной капитал, росту промышленного производства, сельскохозяйственной продукции. Ключевой показатель для нас – это создание новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Руденю. В прошлом году инвестиции в основной капитал составили 92,3 миллиарда рублей – на 20,5 миллиарда рублей больше, чем в 2022-м. Реализовано 16 инвестпроектов с объемом вложений 9,2 миллиарда рублей, создано 737 рабочих мест. Планы текущего года предусматривают дальнейшее увеличение вложений в экономику. В 2024 году ожидается обеспечить порядка 110 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время пять муниципалитетов обеспечивают 2/3 объема по этому показателю: города Тверь, Торжок, Калининский, Конаковский и Удомельский округа. В Тверской области на 2024 год заявлена реализация 26 инвестпроектов с вложениями 42,5 миллиарда рублей с созданием 4258 рабочих места. В целом в регионе ведется работа по 102 проектам – это более 200 миллиардов рублей вложений и 23 тысячи рабочих мест. Большинство из них реализуются в сферах промышленности и туризма. Реализуется комплекс мер поддержки инвесторов, включая налоговые льготы. Ряд программ действует по линии регионального Фонда развития промышленности. Разработана новая – "Роботизация", направленная на поддержку автоматизации и цифровизации производств. Губернатор отметил, что с учетом активного развития внутреннего туризма, увеличения турпотока в регион необходимо также обеспечить системные решения для развития предприятий общепита – кафе, ресторанов, востребованных у гостей области. В Тверской области сопровождение инвестпроектов ведется по принципу "одного окна". Особые условия предоставляются резидентам промплощадок. В 2024 году началась реализация масштабного проекта по формированию первой в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". Это обеспечит новый уровень и возможности для реализации инвестиционных проектов по открытию современных, в том числе уникальных предприятий. Руденя поставил задачу по расширению географии создания в регионе зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности. По данным Минэкономразвития Тверской области, планируется создание инвестиционно-промышленных парков в Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке и Твери. Так, в областном центре предполагается развивать площадку ВНИИСВ. Активно реализуется программа газификации региона, что также дает новые возможности для развития территорий.
https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html
https://ria.ru/20240731/rudenya-1963187482.html
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торжок
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, торжок, вышний волочек, игорь руденя, фонд развития промышленности, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Тверская область, Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Игорь Руденя, Фонд развития промышленности, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация инвестиционных проектов в 2024 году, были поставлены задачи по развитию этой сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Руденя отметил, что сегодня особенно важно обеспечить уверенный экономический рост и технологический суверенитет государства, как фундамента для устойчивого развития Верхневолжья.
"По итогам 2023 года отмечен позитивный тренд по инвестициям в основной капитал, росту промышленного производства, сельскохозяйственной продукции. Ключевой показатель для нас – это создание новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Руденю.
В прошлом году инвестиции в основной капитал составили 92,3 миллиарда рублей – на 20,5 миллиарда рублей больше, чем в 2022-м. Реализовано 16 инвестпроектов с объемом вложений 9,2 миллиарда рублей, создано 737 рабочих мест.
Планы текущего года предусматривают дальнейшее увеличение вложений в экономику. В 2024 году ожидается обеспечить порядка 110 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время пять муниципалитетов обеспечивают 2/3 объема по этому показателю: города Тверь
, Торжок
, Калининский, Конаковский и Удомельский округа.
В Тверской области на 2024 год заявлена реализация 26 инвестпроектов с вложениями 42,5 миллиарда рублей с созданием 4258 рабочих места.
В целом в регионе ведется работа по 102 проектам – это более 200 миллиардов рублей вложений и 23 тысячи рабочих мест. Большинство из них реализуются в сферах промышленности и туризма.
Реализуется комплекс мер поддержки инвесторов, включая налоговые льготы. Ряд программ действует по линии регионального Фонда развития промышленности
. Разработана новая – "Роботизация", направленная на поддержку автоматизации и цифровизации производств.
Губернатор отметил, что с учетом активного развития внутреннего туризма, увеличения турпотока в регион необходимо также обеспечить системные решения для развития предприятий общепита – кафе, ресторанов, востребованных у гостей области.
В Тверской области сопровождение инвестпроектов ведется по принципу "одного окна". Особые условия предоставляются резидентам промплощадок. В 2024 году началась реализация масштабного проекта по формированию первой в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". Это обеспечит новый уровень и возможности для реализации инвестиционных проектов по открытию современных, в том числе уникальных предприятий.
Руденя поставил задачу по расширению географии создания в регионе зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности. По данным Минэкономразвития
Тверской области, планируется создание инвестиционно-промышленных парков в Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке
и Твери. Так, в областном центре предполагается развивать площадку ВНИИСВ.
Активно реализуется программа газификации региона, что также дает новые возможности для развития территорий.