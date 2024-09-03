https://ria.ru/20240903/investaktivnost-1970270067.html

Руденя поставил задачи по развитию инвестактивности в Тверской области

Руденя поставил задачи по развитию инвестактивности в Тверской области - РИА Новости, 03.09.2024

Руденя поставил задачи по развитию инвестактивности в Тверской области

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация инвестиционных проектов... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:42

2024-09-03T14:42

2024-09-03T14:42

тверская область

тверь

торжок

вышний волочек

игорь руденя

фонд развития промышленности

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник первым вопросом рассмотрена реализация инвестиционных проектов в 2024 году, были поставлены задачи по развитию этой сферы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Руденя отметил, что сегодня особенно важно обеспечить уверенный экономический рост и технологический суверенитет государства, как фундамента для устойчивого развития Верхневолжья. "По итогам 2023 года отмечен позитивный тренд по инвестициям в основной капитал, росту промышленного производства, сельскохозяйственной продукции. Ключевой показатель для нас – это создание новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Руденю. В прошлом году инвестиции в основной капитал составили 92,3 миллиарда рублей – на 20,5 миллиарда рублей больше, чем в 2022-м. Реализовано 16 инвестпроектов с объемом вложений 9,2 миллиарда рублей, создано 737 рабочих мест. Планы текущего года предусматривают дальнейшее увеличение вложений в экономику. В 2024 году ожидается обеспечить порядка 110 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время пять муниципалитетов обеспечивают 2/3 объема по этому показателю: города Тверь, Торжок, Калининский, Конаковский и Удомельский округа. В Тверской области на 2024 год заявлена реализация 26 инвестпроектов с вложениями 42,5 миллиарда рублей с созданием 4258 рабочих места. В целом в регионе ведется работа по 102 проектам – это более 200 миллиардов рублей вложений и 23 тысячи рабочих мест. Большинство из них реализуются в сферах промышленности и туризма. Реализуется комплекс мер поддержки инвесторов, включая налоговые льготы. Ряд программ действует по линии регионального Фонда развития промышленности. Разработана новая – "Роботизация", направленная на поддержку автоматизации и цифровизации производств. Губернатор отметил, что с учетом активного развития внутреннего туризма, увеличения турпотока в регион необходимо также обеспечить системные решения для развития предприятий общепита – кафе, ресторанов, востребованных у гостей области. В Тверской области сопровождение инвестпроектов ведется по принципу "одного окна". Особые условия предоставляются резидентам промплощадок. В 2024 году началась реализация масштабного проекта по формированию первой в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Эммаусс". Это обеспечит новый уровень и возможности для реализации инвестиционных проектов по открытию современных, в том числе уникальных предприятий. Руденя поставил задачу по расширению географии создания в регионе зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности. По данным Минэкономразвития Тверской области, планируется создание инвестиционно-промышленных парков в Торжке, Лихославле, Вышнем Волочке и Твери. Так, в областном центре предполагается развивать площадку ВНИИСВ. Активно реализуется программа газификации региона, что также дает новые возможности для развития территорий.

https://ria.ru/20240815/vebrf-1966396875.html

https://ria.ru/20240731/rudenya-1963187482.html

тверь

торжок

вышний волочек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, торжок, вышний волочек, игорь руденя, фонд развития промышленности, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)