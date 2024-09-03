https://ria.ru/20240903/inoagenty-1970247461.html
Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов
Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов - РИА Новости, 03.09.2024
Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов
При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:52
2024-09-03T13:52
2024-09-03T13:52
общество
россия
константин чуйченко
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко. "Следует отметить, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной", - сказал Чуйченко. Он подчеркнул, что остаются идентификаторы каналов, которые позволяют сохранять подписчиков, и так далее. Министр отметил, что каналы порой сами объявляют о своем переименовании, таким образом подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента. "То есть, изменение имени не означает появления нового субъекта права. Субъект остался, остался и его статус иноагента, и связанные с этим статусом обязанности", - заявил Чуйченко. Подобные переименования, безусловно, должны фиксироваться в соответствующем реестре, добавил министр. По его словам, будет анализироваться действующее законодательство на предмет необходимости его донастройки для обеспечения четкости и недвусмысленности данного подхода. Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник.
https://ria.ru/20240902/rkn-1969885797.html
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общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, telegram-канал
Общество, Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Telegram-канал
Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов
Минюст: при переименовании Telegram-каналов обязанности иноагентов не изменяются
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Следует отметить, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной", - сказал Чуйченко.
Он подчеркнул, что остаются идентификаторы каналов, которые позволяют сохранять подписчиков, и так далее. Министр отметил, что каналы порой сами объявляют о своем переименовании, таким образом подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента.
"То есть, изменение имени не означает появления нового субъекта права. Субъект остался, остался и его статус иноагента, и связанные с этим статусом обязанности", - заявил Чуйченко.
Подобные переименования, безусловно, должны фиксироваться в соответствующем реестре, добавил министр. По его словам, будет анализироваться действующее законодательство на предмет необходимости его донастройки для обеспечения четкости и недвусмысленности данного подхода.
Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора
в понедельник.