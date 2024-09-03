https://ria.ru/20240903/inoagenty-1970247461.html

Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов

Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов - РИА Новости, 03.09.2024

Минюст: переименование Telegram-каналов не повлияет на статус иноагентов

При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:52

2024-09-03T13:52

2024-09-03T13:52

общество

россия

константин чуйченко

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

telegram-канал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. При переименовании Telegram-каналов права и обязанности, а также статус иноагентов не изменяются, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко. "Следует отметить, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной", - сказал Чуйченко. Он подчеркнул, что остаются идентификаторы каналов, которые позволяют сохранять подписчиков, и так далее. Министр отметил, что каналы порой сами объявляют о своем переименовании, таким образом подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента. "То есть, изменение имени не означает появления нового субъекта права. Субъект остался, остался и его статус иноагента, и связанные с этим статусом обязанности", - заявил Чуйченко. Подобные переименования, безусловно, должны фиксироваться в соответствующем реестре, добавил министр. По его словам, будет анализироваться действующее законодательство на предмет необходимости его донастройки для обеспечения четкости и недвусмысленности данного подхода. Каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов после смены названия или адреса в интернете, за отсутствие указания статуса предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора в понедельник.

https://ria.ru/20240902/rkn-1969885797.html

https://ria.ru/20240724/telegram-1961627827.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, константин чуйченко, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, telegram-канал