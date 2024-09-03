https://ria.ru/20240903/inoagenty-1970208070.html
Из реестра иноагентов исключили 209 человек
Из реестра иноагентов исключили 209 человек - РИА Новости, 03.09.2024
Из реестра иноагентов исключили 209 человек
Из реестра иноагентов на сегодняшний день исключено 209 человек, это 25% от включенных ранее лиц, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T12:26
2024-09-03T12:26
2024-09-03T12:26
общество
россия
константин чуйченко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Из реестра иноагентов на сегодняшний день исключено 209 человек, это 25% от включенных ранее лиц, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко. "На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо", - сказал Чуйченко на коллегии Минюста. По его словам, ведется мониторинг юридических фактов деятельности иноагентов и обстоятельств фактической утраты признаков иностранного агента. На данный момент порядка 10 иностранных агентов проходят такую процедуру.
https://ria.ru/20240614/poperechnyy-1953025903.html
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общество, россия, константин чуйченко
Общество, Россия, Константин Чуйченко
Из реестра иноагентов исключили 209 человек
Минюст: из реестра иноагентов исключили 209 человек, это 25% от включенных ранее
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Из реестра иноагентов на сегодняшний день исключено 209 человек, это 25% от включенных ранее лиц, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
"На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо", - сказал Чуйченко на коллегии Минюста.
По его словам, ведется мониторинг юридических фактов деятельности иноагентов и обстоятельств фактической утраты признаков иностранного агента. На данный момент порядка 10 иностранных агентов проходят такую процедуру.