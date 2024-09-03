https://ria.ru/20240903/infektsiya-1970331753.html
В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды
В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды - РИА Новости, 03.09.2024
В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды
В Кабардино-Балкарии в связи со вспышкой кишечной инфекции назначено проведение исследования проб воды, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по КБР. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:48
2024-09-03T17:48
2024-09-03T18:11
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
вспышка кишечной инфекции в кбр
баксан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии в связи со вспышкой кишечной инфекции назначено проведение исследования проб воды, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по КБР.Ранее минздрав региона сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек. Позднее в прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в КБР, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей.По данным СК, с конца августа 2024 года в медучреждения города Баксан с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления массово обратились люди. отмечается, что госпитализированы 30 человек, из которых 27 несовершеннолетних."По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение исследования проб воды, опрашиваются пострадавшие", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что расследование дела взято на особый контроль руководителем следственного управления.
https://ria.ru/20240903/kbr-1970325364.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), вспышка кишечной инфекции в кбр, баксан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Вспышка кишечной инфекции в КБР, Баксан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды
СК: в КБР в связи со вспышкой кишечной инфекции назначили исследование проб воды