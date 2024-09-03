https://ria.ru/20240903/infektsiya-1970331753.html

В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды

В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды - РИА Новости, 03.09.2024

В КБР из-за вспышки кишечной инфекции проведут исследование проб воды

В Кабардино-Балкарии в связи со вспышкой кишечной инфекции назначено проведение исследования проб воды, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по КБР. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:48

2024-09-03T17:48

2024-09-03T18:11

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

вспышка кишечной инфекции в кбр

баксан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Кабардино-Балкарии в связи со вспышкой кишечной инфекции назначено проведение исследования проб воды, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по КБР.Ранее минздрав региона сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек. Позднее в прокуратуре региона уточнили, что более 200 человек обратились за медпомощью из-за кишечной инфекции в КБР, 63 госпитализированы, в том числе 56 детей.По данным СК, с конца августа 2024 года в медучреждения города Баксан с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления массово обратились люди. отмечается, что госпитализированы 30 человек, из которых 27 несовершеннолетних."По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение исследования проб воды, опрашиваются пострадавшие", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что расследование дела взято на особый контроль руководителем следственного управления.

https://ria.ru/20240903/kbr-1970325364.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

баксан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), вспышка кишечной инфекции в кбр, баксан, россия, следственный комитет россии (ск рф)