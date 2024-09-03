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Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли - РИА Новости, 03.09.2024
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15:54 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ibragim-1970297149.html
Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли
Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли - РИА Новости, 03.09.2024
Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:54
2024-09-03T15:54
малайзия
россия
владивосток
владимир путин
юрий ушаков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности, говорится в заявлении МИД Малайзии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки. По данным МИД Малайзии, переговоры Ибрагима и Путина предоставят возможность обоим лидерам "подвести итоги и обсудить двусторонние отношения, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, техническое и профессиональное образование и обучение, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм, а также изучить возможности сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии". "Малайзия и Российская Федерация привержены укреплению сотрудничества в области продовольственной безопасности путем содействия торговле и инвестициям, наращивания потенциала, а также исследований и разработок", - отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html
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малайзия, россия, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли

МИД: Ибрагим обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической промышленности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности, говорится в заявлении МИД Малайзии.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки.
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По данным МИД Малайзии, переговоры Ибрагима и Путина предоставят возможность обоим лидерам "подвести итоги и обсудить двусторонние отношения, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, техническое и профессиональное образование и обучение, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм, а также изучить возможности сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии".
«
"Малайзия и Российская Федерация привержены укреплению сотрудничества в области продовольственной безопасности путем содействия торговле и инвестициям, наращивания потенциала, а также исследований и разработок", - отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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МалайзияРоссияВладивостокВладимир ПутинЮрий УшаковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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