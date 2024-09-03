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Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли

Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли - РИА Новости, 03.09.2024

Премьер Малайзии обсудит с Путиным сотрудничество в аэрокосмической отрасли

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:54

2024-09-03T15:54

2024-09-03T15:54

малайзия

россия

владивосток

владимир путин

юрий ушаков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможности сотрудничества стран в аэрокосмической промышленности, говорится в заявлении МИД Малайзии. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки. По данным МИД Малайзии, переговоры Ибрагима и Путина предоставят возможность обоим лидерам "подвести итоги и обсудить двусторонние отношения, включая торговлю и инвестиции, высшее образование, техническое и профессиональное образование и обучение, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, туризм, а также изучить возможности сотрудничества в новых областях, таких как аэрокосмическая промышленность и передовые технологии". "Малайзия и Российская Федерация привержены укреплению сотрудничества в области продовольственной безопасности путем содействия торговле и инвестициям, наращивания потенциала, а также исследований и разработок", - отмечает внешнеполитическое ведомство в заявлении, размещенном на его сайте. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240728/malayziya-1962472057.html

https://ria.ru/20240902/malayziya-1969999617.html

малайзия

россия

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малайзия, россия, владивосток, владимир путин, юрий ушаков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)