https://ria.ru/20240903/gruzovik-1970346844.html
В Киргизии произошло ДТП с грузовиком с урановыми отходами
В Киргизии произошло ДТП с грузовиком с урановыми отходами - РИА Новости, 03.09.2024
В Киргизии произошло ДТП с грузовиком с урановыми отходами
Грузовик, перевозивший урановые отходы, попал в ДТП в Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:55
2024-09-03T18:55
2024-09-03T18:59
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
снг
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БИШКЕК, 3 сен - РИА Новости. Грузовик, перевозивший урановые отходы, попал в ДТП в Киргизии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС республики. "Специализированный грузовик марки HOWO… перевозивший урановые отходы с хвостохранилища (хранилище отходов добычи урана – ред.) Туюк-Суу, съехал с дороги в селе Мин-Куш и накренился", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС, МВД и представители предприятия. При помощи дозиметра они обследовали окружающую территорию. "Выяснилось, что урановые отходы не высыпались. Вреда окружающей среде нанесено не было. Радиоактивный материал был безопасно перегружен в другой автомобиль и вывезен с места ЧП", - уточнили в ведомстве. "Росатом" с 2017 года выполняет работы по приведению в радиационно безопасное состояние хранилищ отходов добычи урана Киргизии во исполнение мероприятий программы СНГ в рамках соглашения с национальным заказчиком — МЧС Киргизии.
https://ria.ru/20240826/dtp-1968613937.html
https://ria.ru/20240629/dtp-1956312963.html
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киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", снг
Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", СНГ
В Киргизии произошло ДТП с грузовиком с урановыми отходами
В Киргизии в районе села Мин-Куш произошло ДТП с грузовиком с урановыми отходами