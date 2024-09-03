https://ria.ru/20240903/groznyy-1970227706.html

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса - РИА Новости, 03.09.2024

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса

Правоохранители Ингушетии задержали в Грозном бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупционное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Республике... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:12

2024-09-03T13:12

2024-09-03T13:49

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители Ингушетии задержали в Грозном бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупционное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия. Ранее в базе розыска МВД РФ появилась информация о розыске Усмана Башировича Аушева, статья, по которой он разыскивается, не разглашалась. Позднее источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело против Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он скрылся от следствия и объявлен в розыск. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР и УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия совместно с сыщиками регионального УФСБ России установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном", - говорится в сообщении. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные (сметы) расчёты. В результате махинации был причинён ущерб в 1,99 миллиона рублей. "После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии. Через некоторое время сотрудники республиканского МВД выявили факт превышения полномочий, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ и объявили уволившегося градоначальника в федеральный розыск", - рассказали в пресс-службе. Подчеркивается, что на период расследования бывший чиновник арестован.

https://ria.ru/20240901/prigovor-1969763818.html

https://ria.ru/20240813/vsu-1965841035.html

россия

магас

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происшествия, жилье, россия, магас, республика ингушетия