https://ria.ru/20240903/groznyy-1970227706.html
В Грозном задержали бывшего мэра Магаса
В Грозном задержали бывшего мэра Магаса - РИА Новости, 03.09.2024
В Грозном задержали бывшего мэра Магаса
Правоохранители Ингушетии задержали в Грозном бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупционное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Республике... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:12
2024-09-03T13:12
2024-09-03T13:49
происшествия
жилье
россия
магас
республика ингушетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970241478_0:61:539:364_1920x0_80_0_0_76d3d1dff03b2a2a012620186af2e68a.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители Ингушетии задержали в Грозном бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупционное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия. Ранее в базе розыска МВД РФ появилась информация о розыске Усмана Башировича Аушева, статья, по которой он разыскивается, не разглашалась. Позднее источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело против Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он скрылся от следствия и объявлен в розыск. "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР и УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия совместно с сыщиками регионального УФСБ России установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном", - говорится в сообщении. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные (сметы) расчёты. В результате махинации был причинён ущерб в 1,99 миллиона рублей. "После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии. Через некоторое время сотрудники республиканского МВД выявили факт превышения полномочий, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ и объявили уволившегося градоначальника в федеральный розыск", - рассказали в пресс-службе. Подчеркивается, что на период расследования бывший чиновник арестован.
https://ria.ru/20240901/prigovor-1969763818.html
https://ria.ru/20240813/vsu-1965841035.html
россия
магас
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970241478_0:59:539:464_1920x0_80_0_0_3a0bdd4f561d1b35641b761fa0e7f24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, магас, республика ингушетия
Происшествия, Жилье, Россия, Магас, Республика Ингушетия
В Грозном задержали бывшего мэра Магаса
В Грозном задержали бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правоохранители Ингушетии задержали в Грозном бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупционное преступление, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.
Ранее в базе розыска МВД РФ появилась информация о розыске Усмана Башировича Аушева, статья, по которой он разыскивается, не разглашалась. Позднее источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что полиция возбудила уголовное дело против Аушева по факту мошенничества и превышения должностных полномочий, он скрылся от следствия и объявлен в розыск.
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР и УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия
совместно с сыщиками регионального УФСБ России
установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные локально-сметные (сметы) расчёты. В результате махинации был причинён ущерб в 1,99 миллиона рублей.
"После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии. Через некоторое время сотрудники республиканского МВД выявили факт превышения полномочий, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ и объявили уволившегося градоначальника в федеральный розыск", - рассказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на период расследования бывший чиновник арестован.