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Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/grad-1970125499.html
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 03.09.2024
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:13
2024-09-03T05:13
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского полка группировки войск "Центр" выполнил удар по опорному пункту противника, замаскированному в лесополосе, поддержав продвижение наступающих групп пехоты на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского полка группировки войск "Центр" выполнил удар по опорному пункту противника, замаскированному в лесополосе, поддержав продвижение наступающих групп пехоты на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Тульские десантники взяли штурмом украинский опорный пункт в ДНР
Вчера, 05:10
В ведомстве отметили, что военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения.
 
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