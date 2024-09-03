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Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 03.09.2024
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T05:13
2024-09-03T05:13
2024-09-03T05:13
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского полка группировки войск "Центр" выполнил удар по опорному пункту противника, замаскированному в лесополосе, поддержав продвижение наступающих групп пехоты на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Расчет "Града" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет РСЗО "Град" группировки "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" артиллерийского полка группировки войск "Центр" выполнил удар по опорному пункту противника, замаскированному в лесополосе, поддержав продвижение наступающих групп пехоты на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами по опорному пункту ВСУ. Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки. Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника осуществляли военнослужащие расчета БПЛА разведывательного подразделения.