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В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона
В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 03.09.2024
В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:50
2024-09-03T22:50
2024-09-03T22:50
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 21.40 сбросили боеприпас с дрона на центр города. Кроме того, в 22.10 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона
Мирный житель ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона на Горловку