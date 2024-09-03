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В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 03.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970372161.html
В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона
В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 03.09.2024
В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:50
2024-09-03T22:50
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 21.40 сбросили боеприпас с дрона на центр города. Кроме того, в 22.10 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона

Мирный житель ранен при сбросе боеприпаса с украинского дрона на Горловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2024Посмотреть
Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 21.40 сбросили боеприпас с дрона на центр города. Кроме того, в 22.10 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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