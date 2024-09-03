https://ria.ru/20240903/gorlovka-1970372161.html

В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона

В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 03.09.2024

В Горловке мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с украинского дрона

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:50

2024-09-03T22:50

2024-09-03T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Горловку, заявил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 21.40 сбросили боеприпас с дрона на центр города. Кроме того, в 22.10 украинские войска выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240903/kuleba-1970371604.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол