https://ria.ru/20240903/gonsales-1970113125.html

В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса

В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса - РИА Новости, 03.09.2024

В Венесуэле запросили ордер на арест экс-кандидата в президенты Гонсалеса

Генеральная прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с запросом о выпуске ордера на задержание бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T01:07

2024-09-03T01:07

2024-09-03T01:26

венесуэла

генеральная прокуратура рф

выборы президента венесуэлы — 2024

в мире

николас мадуро

россия

каракас

дмитрий песков

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МЕХИКО, 3 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с запросом о выпуске ордера на задержание бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний, текст запроса опубликовала прокуратура."Запрашивается ордер на задержание в отношении гражданина Эдмундо Гонсалеса Уррутии (...) за предполагаемое совершение преступлений узурпации функций, (...) подделки государственных документов, (...) подстрекательства к неповиновению закону, (...) сговора, (...) саботажа в ущерб компьютерным системам, (...) создания преступного сообщества, (...) совершенных в ущерб венесуэльскому государству", - говорится в обращении генпрокуратуры, опубликованном на странице ведомства в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Прокуратура Венесуэлы расследует публикацию на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов. В рамках дела ведомство трижды вызывало на допрос экс-кандидата Гонсалеса, однако он не являлся к указанному времени. Помимо публикации актов с участков он должен будет ответить на вопросы об ответственности за протесты, произошедшие после выборов.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240903/samolet_maduro-1970110904.html

https://ria.ru/20240828/ortega-1968978616.html

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венесуэла, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024, в мире, николас мадуро, россия, каракас, дмитрий песков