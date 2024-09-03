https://ria.ru/20240903/germaniya-1970334959.html

Правительство ФРГ признало сложности, стоящие перед автоиндустрией страны

Правительство ФРГ признало сложности, стоящие перед автоиндустрией страны - РИА Новости, 03.09.2024

Правительство ФРГ признало сложности, стоящие перед автоиндустрией страны

Немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности, заявили в пресс-службе правительства ФРГ в ответ на... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:55

2024-09-03T17:55

2024-09-03T19:21

экономика

германия

volkswagen group

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БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости. Немецкая автоиндустрия стоит перед непростыми вызовами и требует мер по повышению конкурентоспособности, заявили в пресс-службе правительства ФРГ в ответ на запрос РИА Новости о возможных сокращениях и закрытии предприятий концерна Volkswagen.Там отметили, что автомобильная отрасль — одна из главных опор роста и процветания страны, однако сейчас с ней возникли трудности."В настоящее время она (автомобильная отрасль. — Прим. ред.) переживает сложный этап трансформации в сторону электромобильности. Это также требует адаптации традиционных структур и принятия мер для повышения конкурентоспособности", — подчеркнули в кабинете министров.В правительстве добавили, что им пришлось предпринять ряд мер из-за сложившейся ситуации. Речь идет в том числе о налоговых скидках для малого и среднего бизнеса, пользующегося электрическим автопарком, и увеличении инфраструктуры зарядных станций.В кабинете министров также отметили, что прилагают все усилия для решения вопроса о пошлинах на электромобили, который сейчас обсуждают Евросоюз и Китай.Ранее во вторник в Volkswagen заявили, что не исключают увольнений и закрытия производств в Германии ради экономии. Так, компания намерена снять введенный еще в 1994 году гарантировавший занятость мораторий на сокращение персонала, который должен был действовать до 2029-го. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии.В феврале Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную взлетевшими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно покупают российские нефть и газ через посредников дороже и будут их покупать.

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

https://ria.ru/20240522/kitay-1947560444.html

https://ria.ru/20240607/avto-1951280690.html

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экономика, германия, volkswagen group, в мире