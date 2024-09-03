https://ria.ru/20240903/germanija-1970295901.html

Германия планирует передать Украине шесть ЗРК IRIS-T SLM, пишут СМИ

Германия планирует передать Украине шесть ЗРК IRIS-T SLM, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2024

Германия планирует передать Украине шесть ЗРК IRIS-T SLM, пишут СМИ

Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, еще шесть единиц приобрести для своих ВВС, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T15:52

2024-09-03T15:52

2024-09-03T15:52

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T SLM, еще шесть единиц приобрести для своих ВВС, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Германия планирует передать Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM и намерена приобрести еще шесть единиц IRIS-T SLM для своих военно-воздушных сил", - говорится в публикации агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато