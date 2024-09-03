https://ria.ru/20240903/general_popov-1970119778.html

Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере

Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере - РИА Новости, 03.09.2024

Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в хищении... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T03:52

2024-09-03T03:52

2024-09-03T03:52

запорожская область

россия

иван попов (генерал)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Мы знакомимся с материалами, заканчиваем", - сказал собеседник агентства. В августе 235-й гарнизонный военный суд ограничил срок ознакомления генералу и его защитнику по 3 сентября включительно. Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.

https://ria.ru/20240831/delo-1969622769.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959822694.html

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запорожская область, россия, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)