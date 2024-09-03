Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере
Экс-командующий 58-й армией генерал Попов заканчивает изучать дело об афере
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Мы знакомимся с материалами, заканчиваем", - сказал собеседник агентства.
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В августе 235-й гарнизонный военный суд ограничил срок ознакомления генералу и его защитнику по 3 сентября включительно.
Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
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