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Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере - РИА Новости, 03.09.2024
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03:52 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/general_popov-1970119778.html
Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере
Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере - РИА Новости, 03.09.2024
Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в хищении... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T03:52
2024-09-03T03:52
запорожская область
россия
иван попов (генерал)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский. "Мы знакомимся с материалами, заканчиваем", - сказал собеседник агентства. В августе 235-й гарнизонный военный суд ограничил срок ознакомления генералу и его защитнику по 3 сентября включительно. Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей. Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
https://ria.ru/20240831/delo-1969622769.html
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запорожская область, россия, иван попов (генерал), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Запорожская область, Россия, Иван Попов (генерал), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Генерал Попов заканчивает ознакомление с делом об афере

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов заканчивает изучать дело об афере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бывший командующий 58-й армией ВС России генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов заканчивает ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого ему предъявлены обвинения в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Мы знакомимся с материалами, заканчиваем", - сказал собеседник агентства.
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В августе 235-й гарнизонный военный суд ограничил срок ознакомления генералу и его защитнику по 3 сентября включительно.
Сам генерал находится под домашним арестом и пробудет там как минимум до 11 октября.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попов сперва был помещен под стражу, затем по ходатайству следствия переведен под домашний арест.
Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщал, что следственные действия по уголовному делу завершены.
Обвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Запорожская областьРоссияИван Попов (генерал)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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