https://ria.ru/20240903/gaz-1970302226.html
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину - РИА Новости, 03.09.2024
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину
Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже, считает глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:13
2024-09-03T16:13
2024-09-03T16:13
экономика
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словакия
суджанский район
словацкая газовая промышленность
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БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже, считает глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский. "Это (получать газ через Украину - ред.) в наших интересах с нескольких точек зрения. Речь идет о проверенной альтернативе с функционирующей и очень хорошей инфраструктурой. Во-вторых, это самый естественный путь, любые другие маршруты были бы с финансовой точки зрения дороже", - сказал Квасньовский в интервью словацкому изданию Štandard. По его словам, словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это потребовало бы более высоких транспортных расходов, поскольку транзит проходил бы через большее количество стран и по более длинному маршруту. "У нас некий долгосрочный контракт, который заключен "Словацкой газовой промышленностью", как главным игроком на рынке, с российским "Газпромом". Этот контракт реализуется через украинскую инфраструктуру и хорошо, чтобы он выполнялся. Использование существующей инфраструктуры все же не означает, что по ней в будущем должен течь только российский газ", - добавил эксперт. В начале августа бывший словацкий министр экономики Карел Хирман отмечал, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой из-за ситуации в Суджанском районе Курской области.
https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html
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экономика, украина, словакия, суджанский район, словацкая газовая промышленность, газпром
Экономика, Украина, Словакия, Суджанский район, Словацкая газовая промышленность, Газпром
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину
Эксперт: получать газ через Украину выгодно Словакии, другие варианты дороже