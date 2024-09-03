Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/gaz-1970302226.html
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину - РИА Новости, 03.09.2024
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину
Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже, считает глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:13
2024-09-03T16:13
экономика
украина
словакия
суджанский район
словацкая газовая промышленность
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже, считает глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский. "Это (получать газ через Украину - ред.) в наших интересах с нескольких точек зрения. Речь идет о проверенной альтернативе с функционирующей и очень хорошей инфраструктурой. Во-вторых, это самый естественный путь, любые другие маршруты были бы с финансовой точки зрения дороже", - сказал Квасньовский в интервью словацкому изданию Štandard. По его словам, словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это потребовало бы более высоких транспортных расходов, поскольку транзит проходил бы через большее количество стран и по более длинному маршруту. "У нас некий долгосрочный контракт, который заключен "Словацкой газовой промышленностью", как главным игроком на рынке, с российским "Газпромом". Этот контракт реализуется через украинскую инфраструктуру и хорошо, чтобы он выполнялся. Использование существующей инфраструктуры все же не означает, что по ней в будущем должен течь только российский газ", - добавил эксперт. В начале августа бывший словацкий министр экономики Карел Хирман отмечал, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой из-за ситуации в Суджанском районе Курской области.
https://ria.ru/20240903/putin-1970197602.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962922830.html
украина
словакия
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, словакия, суджанский район, словацкая газовая промышленность, газпром
Экономика, Украина, Словакия, Суджанский район, Словацкая газовая промышленность, Газпром
Эксперт рассказал, почему Словакии выгодно получать газ через Украину

Эксперт: получать газ через Украину выгодно Словакии, другие варианты дороже

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 3 сен - РИА Новости. Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже, считает глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский.
«
"Это (получать газ через Украину - ред.) в наших интересах с нескольких точек зрения. Речь идет о проверенной альтернативе с функционирующей и очень хорошей инфраструктурой. Во-вторых, это самый естественный путь, любые другие маршруты были бы с финансовой точки зрения дороже", - сказал Квасньовский в интервью словацкому изданию Štandard.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Путин заявил о перспективах сотрудничества с Монголией по газу
Вчера, 12:04
По его словам, словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это потребовало бы более высоких транспортных расходов, поскольку транзит проходил бы через большее количество стран и по более длинному маршруту.
«
"У нас некий долгосрочный контракт, который заключен "Словацкой газовой промышленностью", как главным игроком на рынке, с российским "Газпромом". Этот контракт реализуется через украинскую инфраструктуру и хорошо, чтобы он выполнялся. Использование существующей инфраструктуры все же не означает, что по ней в будущем должен течь только российский газ", - добавил эксперт.
В начале августа бывший словацкий министр экономики Карел Хирман отмечал, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой из-за ситуации в Суджанском районе Курской области.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
30 июля, 14:05
 
ЭкономикаУкраинаСловакияСуджанский районСловацкая газовая промышленностьГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала