Восточный экономический форум-2024

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФестиваль "Улица Дальнего Востока". Работа форума. ВЭФ-2024
Фестиваль "Улица Дальнего Востока". Работа форума. ВЭФ-2024
1 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
2 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкIII Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ. Работа форума. ВЭФ-2024
III Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ. Работа форума. ВЭФ-2024
3 из 20
4 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Улица Дальнего Востока". ВЭФ-2024
5 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
6 из 20
7 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСессия "ДВФУ: центр трансфера науки и технологий из стран АТР", ВЭФ-2024
Сессия "ДВФУ: центр трансфера науки и технологий из стран АТР", ВЭФ-2024
8 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд Роспотребнадзора. Работа форума. ВЭФ-2024
Стенд Роспотребнадзора. Работа форума. ВЭФ-2024
9 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Улица Дальнего Востока". ВЭФ-2024
10 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Улица Дальнего Востока". ВЭФ-2024
11 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
12 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
13 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
14 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМеждународная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, ВЭФ-2024
Международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция, ВЭФ-2024
15 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
16 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Улица Дальнего Востока", ВЭФ-2024
Выставка "Улица Дальнего Востока", ВЭФ-2024
17 из 20
18 из 20
Работа форума. ВЭФ-2024
19 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВыставка "Улица Дальнего Востока", ВЭФ-2024
Выставка "Улица Дальнего Востока", ВЭФ-2024
20 из 20