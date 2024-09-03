Фестиваль "Владивостокские сезоны" откроется концертом "Россия – миру"
Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фестиваль культуры "Владивостокские сезоны" в рамках Восточного экономического форума откроется концертом "Россия – миру"; презентация нового международного проекта в области культуры состоится 4 сентября в 19:00 на площади Борцов Революции, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил партнером мероприятия.
Амбассадором проекта стала молодая прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева. В программу концерта войдут выступления солистов Приморской сцены Мариинского театра, китайских и корейских национальных коллективов, а также сводного хора Владивостокской епархии. В финале мероприятия дети исполнят песню "Солнечный круг" на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В ходе "Владивостокских сезонов" жители и гости региона смогут послушать выступления музыкантов, увидеть творческие коллективы России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посетить стилизованные этнокультурные пространства под открытым небом, флешмобы, выставки и получить новые гастрономические впечатления, говорится в сообщении.
Мероприятия фестиваля направлены на развитие гуманитарных связей России с другими странами, а также на презентацию культурного богатства Дальнего Востока и страны в целом. Компания всегда поддерживает проекты, которые способствуют укреплению культурных связей и развитию искусства в России, а фестиваль, проходящий во Владивостоке, является уникальной возможностью продемонстрировать богатство и разнообразие культур России, а также обменяться опытом с международными партнерами.
"Поддержка концерта "Россия – миру" для нас — это не просто вклад в организацию значимого мероприятия, но и способ подчеркнуть важность культурного диалога и сотрудничества на мировой арене. Такие инициативы способствуют укреплению национальной идентичности и выстраиванию взаимопонимания между разными культурами, создавая пространство для уважения. Мы рады внести свой вклад в развитие культурного обмена и продемонстрировать уникальность творческого потенциала россиян мировому сообществу", – отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой приводит пресс-служба.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.Организатором выступает фонд "Росконгресс".
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