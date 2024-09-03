https://ria.ru/20240903/festival-1970328676.html

Фестиваль "Владивостокские сезоны" откроется концертом "Россия – миру"

Фестиваль "Владивостокские сезоны" откроется концертом "Россия – миру" - РИА Новости, 03.09.2024

Фестиваль "Владивостокские сезоны" откроется концертом "Россия – миру"

Фестиваль культуры "Владивостокские сезоны" в рамках Восточного экономического форума откроется концертом "Россия – миру"; презентация нового международного... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:40

2024-09-03T17:40

2024-09-03T17:40

владивосток

дальний восток

вера подгузова

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Фестиваль культуры "Владивостокские сезоны" в рамках Восточного экономического форума откроется концертом "Россия – миру"; презентация нового международного проекта в области культуры состоится 4 сентября в 19:00 на площади Борцов Революции, сообщает пресс-служба ПСБ, который выступил партнером мероприятия. Амбассадором проекта стала молодая прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева. В программу концерта войдут выступления солистов Приморской сцены Мариинского театра, китайских и корейских национальных коллективов, а также сводного хора Владивостокской епархии. В финале мероприятия дети исполнят песню "Солнечный круг" на языках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе "Владивостокских сезонов" жители и гости региона смогут послушать выступления музыкантов, увидеть творческие коллективы России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посетить стилизованные этнокультурные пространства под открытым небом, флешмобы, выставки и получить новые гастрономические впечатления, говорится в сообщении. Мероприятия фестиваля направлены на развитие гуманитарных связей России с другими странами, а также на презентацию культурного богатства Дальнего Востока и страны в целом. Компания всегда поддерживает проекты, которые способствуют укреплению культурных связей и развитию искусства в России, а фестиваль, проходящий во Владивостоке, является уникальной возможностью продемонстрировать богатство и разнообразие культур России, а также обменяться опытом с международными партнерами. "Поддержка концерта "Россия – миру" для нас — это не просто вклад в организацию значимого мероприятия, но и способ подчеркнуть важность культурного диалога и сотрудничества на мировой арене. Такие инициативы способствуют укреплению национальной идентичности и выстраиванию взаимопонимания между разными культурами, создавая пространство для уважения. Мы рады внести свой вклад в развитие культурного обмена и продемонстрировать уникальность творческого потенциала россиян мировому сообществу", – отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, слова которой приводит пресс-служба. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В нем принимают участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.Организатором выступает фонд "Росконгресс". РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/park-1970136941.html

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владивосток, дальний восток, вера подгузова, вэф — 2024 (восточный экономический форум)