https://ria.ru/20240903/era-glonass-1970121462.html

В "ЭРА-ГЛОНАСС" раскрыли число переданных через систему аварийных вызовов

В "ЭРА-ГЛОНАСС" раскрыли число переданных через систему аварийных вызовов - РИА Новости, 03.09.2024

В "ЭРА-ГЛОНАСС" раскрыли число переданных через систему аварийных вызовов

Число сообщений об аварийных ситуациях, которые были переданы спасателям за время существования системы "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 400 тысяч, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T04:22

2024-09-03T04:22

2024-09-03T04:22

владивосток

алексей райкевич

дальневосточный федеральный университет

эра-глонасс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Число сообщений об аварийных ситуациях, которые были переданы спасателям за время существования системы "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 400 тысяч, сообщил РИА Новости в преддверии ВЭФ-2024 глава АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Количество аварийных вызовов, переданных спасателям за время работы госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло отметки в 400 тысяч сообщений. Благодаря цифровому обмену данными со всеми действующими в стране "Системами-112" устройство вызова экстренных оперативных служб, подключенное к "ЭРА-ГЛОНАСС", в среднем за 19 секунд передает спасателям точные координаты и общие характеристики попавшего в ДТП автомобиля", - рассказал Райкевич. Он добавил, что в 81% случаев умное устройство в машине срабатывает в автоматическом режиме, что свидетельствует о высокой тяжести аварии, когда водители и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно. Примерно 4% вызовов, поступающих через "ЭРА-ГЛОНАСС", не относятся к ДТП. Водители используют кнопку SOS в качестве инструмента взаимопомощи, в частности, если стали очевидцами различных происшествий в пути. Глава компании уточнил, что "более половины сообщений система приняла с территорий, удаленных от крупных населенных пунктов больше чем на 30 километров, что увеличивает ценность каждой минуты для ускорения реагирования спасателей". В девяти из 10 случаев вызовы через "ЭРА-ГЛОНАСС" не дублировались из других источников - с мобильных телефонов свидетелей. Райкевич отметил, что на сегодняшний день к системе подключено 11,4 миллиона автомобилей, прирост с начала этого года превысил 1,2 миллиона машин. "Ежегодно "ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи жизней людей. Госинформсистема способствует соблюдению правила "золотого часа" в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение первых 60 минут после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах", - отметил глава компании. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240829/drony-1969099469.html

https://ria.ru/20240607/raykevich-1951423624.html

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владивосток, алексей райкевич, дальневосточный федеральный университет, эра-глонасс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)