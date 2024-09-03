https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html
"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно
"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно - РИА Новости, 03.09.2024
"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно
Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов. Более 80% таких сообщений – автоматическое... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:00
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Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов. Более 80% таких сообщений – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли вызвать помощь самостоятельно. За девять лет работы к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено 11,4 млн транспортных средств. Cистема помогает соблюдать правило "золотого часа" в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение часа после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах. За сколько секунд "ЭРА-ГЛОНАСС" передает аварийный вызов спасателям, какие сервисы можно получить нажатием одной кнопки SOS и о создаваемых системах на основе госинформсистемы — в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эра-глонасс, инфографика, россия, дтп, автомобили
ЭРА-ГЛОНАСС, Россия, ДТП, Автомобили