https://ria.ru/20240903/era-glonass-1969279254.html

"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно

"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно - РИА Новости, 03.09.2024

"ЭРА-ГЛОНАСС": как система спасает тысячи людей ежегодно

Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов. Более 80% таких сообщений – автоматическое... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:00

2024-09-03T08:00

2024-09-03T08:00

эра-глонасс

россия

дтп

автомобили

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Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС" передала в службы спасения свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов. Более 80% таких сообщений – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли вызвать помощь самостоятельно. За девять лет работы к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключено 11,4 млн транспортных средств. Cистема помогает соблюдать правило "золотого часа" в медицине катастроф: помощь, оказанная в течение часа после аварии, кратно повышает шансы спасения жизней пострадавших людей и минимизирует развитие опасных осложнений при травмах. За сколько секунд "ЭРА-ГЛОНАСС" передает аварийный вызов спасателям, какие сервисы можно получить нажатием одной кнопки SOS и о создаваемых системах на основе госинформсистемы — в инфографике Ria.ru.

россия

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

эра-глонасс, инфографика, россия, дтп, автомобили